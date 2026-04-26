Quem era a estudante catarinense de medicina morta a facadas no Paraguai

Julia Vitoria Sobierai Cardoso era natural de Chapecó. Redes sociais/ Reprodução

Uma brasileira de 23 anos que cursava medicina no Paraguai foi encontrada morta no apartamento em que morava, em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. O namorado da vítima, suspeito do crime, está sendo procurado pela polícia paraguaia, que trata o caso como feminicídio. Natural de Chapecó, em Santa Catarina, Julia Vitoria Sobierai Cardoso deixou familiares em Navegantes, no litoral do mesmo estado.

O namorado, o maranhense Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, também é estudante de medicina em outra universidade. A reportagem tenta contato com sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Julia Vitoria se mudou para o Paraguai no ano passado para realizar o sonho de se tornar médica pediatra, segundo relatos de amigos. Ela era aluna da Universidad de la Integracíon de las Américas (Unida) e os colegas a descrevem como uma estudante focada e alegre.

Seu corpo foi encontrado por uma colega que dividia com ela o apartamento, no bairro Obrero, Área 3 de Ciudad del Este. A cidade paraguaia faz fronteira com a brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná.

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Agentes de criminalística e um médico forense examinaram a vítima, e devido às múltiplas lesões, decidiram encaminhar o corpo para autópsia mais detalhada no Laboratório Forense do Ministério Público, em Assunção. Uma tesoura e uma faca possivelmente usadas no crime foram apreendidas no local.

De acordo com a polícia paraguaia, a companheira de apartamento relatou ter ouvido uma discussão proveniente do quarto onde Julia Vitoria estava com o namorado. Ela bateu na porta para perguntar o que estava acontecendo e o jovem respondeu que a discussão provinha de outro apartamento.

A polícia relatou ter encontrado pegadas de sangue de calçados e pés descalços no quarto. Os dois haviam encerrado um relacionamento há quatro meses e ele tentava reatar o namoro.

Uma equipe de investigação foi à residência de Vitor, no bairro Catedral, na mesma cidade, e foi recebida por um irmão do suspeito. Ele alegou que o estudante não tinha retornado para casa. Um celular pertencente ao irmão foi apreendido pela investigação. Até a manhã deste domingo (26), o suspeito não tinha sido localizado.

Como a investigação avalia que o suspeito pode ter deixado o país, a Polícia Nacional do Paraguai acionou o Comando Tripartite, que reúne as polícias dos três países da região: Paraguai, Brasil e Argentina.

Ato em homenagem

Nas redes sociais, colegas de faculdade de Julia Vitoria organizam um ato em homenagem a ela a ser realizado nesta segunda-feira (27) em frente à universidade. Amigos e conhecidos lamentam a morte da estudante nas redes sociais. "A Julia era tão cheia de vida, uma menina incrível", escreveu uma amiga. "Meus sentimentos. Estudávamos na mesma sala. Ela era uma moça linda, de olhar e sorriso encantador", comentou outro internauta.

Amiga de Julia, a maquiadora Sara Cazarotto, usou sua rede social para homenagear a estudante de medicina. "Meu Deus, nós fomos tão felizes juntas. Só quem a conhecia sabia da linda princesa dedicada, como era cheia de sonhos e objetivos. Que tristeza, Juh", escreveu, acrescentando: "Tão triste quando a gente cresce conhecendo pessoas tão incríveis e vê elas partindo de forma tão brutal."