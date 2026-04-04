Quem é Christina Koch, a astronauta que faz história ao se tornar a primeira mulher a viajar até a Lua

Christina Koch no lançamento da espaçonave Orion. Jim Watson / AFP

A missão Artemis II já é histórica por si só, ao recolocar astronautas em rota lunar mais de 50 anos depois das viagens do programa Apollo. Mas a travessia também carrega um marco individual poderoso. Aos 47 anos, Christina Koch se torna a primeira mulher a viajar além da órbita terrestre baixa em direção à Lua, a bordo da cápsula Orion, ao lado de Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen. A viagem, de cerca de 10 dias, não prevê pouso, mas funciona como o teste decisivo da Nasa antes de futuras missões tripuladas à superfície lunar.

O objetivo da missão é testar, pela primeira vez com tripulação, os sistemas de suporte à vida, navegação e comunicação da Orion em espaço profundo.

O simbolismo da presença de Koch na tripulação não vem desacompanhado de currículo. Engenheira elétrica e física, ela nasceu em Michigan (EUA), cresceu na Carolina do Norte (EUA) e construiu uma trajetória ligada tanto à pesquisa científica quanto a ambientes extremos.

Atuou em bases no Polo Sul no âmbito do Programa Antártico dos Estados Unidos e trabalhou como engenheira de campo em regiões como Alasca e Samoa Americana, em iniciativas ligadas à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Também participou de projetos no Goddard Space Flight Center, da própria Nasa, e no Applied Physics Laboratory da Universidade Johns Hopkins.

É uma biografia que ajuda a explicar por que sua imagem pública combina precisão científica e resistência física. Antes de chegar ao espaço, ela já havia aprendido a operar em lugares em que isolamento, risco e exigência são parte da rotina.

A projeção internacional veio de vez em sua primeira missão espacial. Em 2019, Koch passou 328 dias consecutivos na Estação Espacial Internacional, estabelecendo o recorde de maior permanência no espaço por uma mulher. Durante esse período, trabalhou como engenheira de voo nas Expedições 59, 60 e 61, participou de centenas de experimentos e realizou seis caminhadas espaciais.

Foi também uma das protagonistas de outro marco histórico: em outubro de 2019, ao lado de Jessica Meir, participou da primeira caminhada espacial exclusivamente feminina.

Christina Koch após conquistar o recorde de maior permanência no espaço por uma mulher, em 2019. SERGEI ILNITSKY / POOL

Na Artemis II, Koch ocupa a função de especialista de missão e leva consigo uma dimensão que ultrapassa o feito técnico. Se no programa Apollo apenas homens viajaram à Lua entre 1968 e 1972, agora a nova fase da exploração lunar passa a incorporar, de forma concreta, uma imagem diferente do que representa o astronauta do século 21. A própria Koch já afirmou que se sente honrada por integrar uma geração formada por pessoas de diferentes origens para enfrentar os problemas mais difíceis.

Em registros divulgados pela Nasa, Koch surge observando a Terra pela janela da Orion, lendo em um tablet no interior escurecido da cápsula e até ajudando a resolver um problema no banheiro da nave, episódio que a fez brincar, em conversa com jornalistas, chamando-se de "encanadora do espaço". Em outra fala, comparou os preparativos da missão a planejar uma viagem de acampamento, num contraste curioso entre a rotina banal e a grandeza da travessia.

Ao se tornar a primeira mulher a viajar até a Lua, Christina Koch não apenas entra para a história. Ela ajuda a mudar o rosto da história que está sendo escrita agora. A Artemis II ainda não leva ninguém ao solo lunar, mas já leva consigo uma imagem nova do futuro. E essa imagem passa, inevitavelmente, pelo rosto de uma astronauta que reuniu mérito técnico, experiência acumulada e valor simbólico em uma mesma travessia.