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Pioneira no espaço
Notícia

Quem é Christina Koch, a astronauta que faz história ao se tornar a primeira mulher a viajar até a Lua

Integrante da Artemis II, engenheira da Nasa reúne recorde de permanência no espaço, feito inédito em caminhada espacial e agora assume um dos papéis mais simbólicos da nova era lunar

João Vítor Debiasi*

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