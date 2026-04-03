"Providência divina": restaurante atingido por avião em Capão da Canoa estava fechado para reforma no momento do acidente

Proprietário do restaurante Dom Inácio, atingido pelo avião que caiu em Capão da Canoa nesta sexta-feira (3), Douglas Roos descreveu como o episódio como uma "perplexidade muito grande". O acidente aconteceu pouco antes das 11h. Quatro pessoas morreram, entre elas o piloto da aeronave.

Em entrevista ao Gaúcha+, da Rádio Gaúcha, o empresário contou que o local estava fechado por conta de uma reforma na climatização do espaço.

— Dentro do nosso cronograma, o restaurante estaria funcionando, com pelo menos 15 pessoas dentro — disse Douglas Roos.

Emocionado, Roos diz ter agradecido a Deus pelo fato de o local estar fechado no momento do acidente. Ele destacou que o feriado de Páscoa é um período de bastante movimento, e que o calor foi o que motivou a reforma.

— Foi uma providência divina — afirmou.

Restaurante Dom Inácio foi atingido por um avião nesta sexta-feira (3). André Ávila / Agencia RBS

Moradores de uma casa próxima foram resgatados com vida, conforme relato das autoridades. O proprietário do estabelecimento conta que foi avisado sobre o acidente por um cliente, que fez uma ligação de vídeo para mostrar o ocorrido:

— Quando a gente chegou lá, vimos que de fato um avião tinha caído em cima do nosso restaurante.

Douglas Roos, proprietário do restaurante atingido. Reprodução / RBS TV

— Estamos atônitos, chocados. Acho que a ficha não caiu ainda e nem sei se vai cair — afirmou Roos.

O restaurante Dom Inácio fica localizado próximo ao aeródromo da cidade. Naturais de Canela, Roos e a família transferiram o restaurante da serra gaúcha para o Litoral em 2014.