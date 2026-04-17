Prefeitura de Esteio cobra multa de R$ 7,5 milhões da Corsan após problemas na qualidade da água

A prefeitura de Esteio, na Região Metropolitana, notificou a Corsan Aegea devido a problemas na qualidade da água no município. A empresa deverá arcar com um valor de R$ 7,47 milhões. A informação foi confirmada pelo prefeito Felipe Costella (PL), que esteve reunido com membros do executivo na manhã desta sexta-feira (17). A empresa já havia sido notificada em outras oportunidades.

A cidade enfrenta há cerca de uma semana alterações no abastecimento. Moradores relatam que a água apresenta cheiro e gosto de terra. No início da semana, também havia registro de coloração escura. Mas relatos indicam melhora no aspecto visual da água.

No entanto, o consumo ainda está comprometido, obrigando as pessoas a buscarem outras alternativas. O técnico industrial Paulo César Bohm Izabel, 38 anos, que até então dependia da ajuda de vizinhos, decidiu investir em um poço artesiano para ter acesso a água limpa.

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O que diz a Corsan

Segundo a Corsan, o problema é causado pela proliferação de algas no Rio dos Sinos. Outros municípios dos vales do Sinos e do Paranhana também registraram situações semelhantes nos últimos dias, como Taquara, Rolante, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Portão e Sapucaia do Sul.

A medida da prefeitura também sinaliza outras irregularidades que chegaram por meio do Procon municipal, como cobrança de tarifa de esgoto sem a devida prestação do serviço, além de registros de alteração na qualidade da água.

Procurada, a Corsan Aegea ainda não se manifestou sobre a cobrança. A respeito dos problemas na qualidade da água, afirmou que o nível melhorou nas últimas horas e que a água tratada distribuída à população está dentro de todos os padrões de potabilidade exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

A empresa disse ainda que segue com medidas para reduzir o cheiro e o gosto, como a utilização de carvão ativado e permanganato de potássio. Amostras estão sendo coletadas em diferentes pontos da rede de abastecimento para monitorar a qualidade.

O que diz a Agergs