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Prefeitura de Esteio cobra multa de R$ 7,5 milhões da Corsan após problemas na qualidade da água

Segundo a empresa, a situação é causada pela proliferação de algas no Rio dos Sinos. A companhia disse ainda que segue com medidas para reduzir o cheiro e o gosto, como a utilização de carvão ativado e permanganato de potássio

Guilherme Milman

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