Prefeitura de Capão da Canoa diz que dará apoio psicológico e estrutural a famílias afetadas por queda de avião

A prefeitura de Capão da Canoa afirma que dará suporte psicológico e estrutural às famílias atingidas pela queda do avião de pequeno porte em uma área residencial da cidade, no Litoral Norte. Em entrevista ao Gaúcha+, da Rádio Gaúcha, o secretário de Segurança Pública do município, Fabrício Zambra, disse que o poder público se mobilizou para prestar atendimento aos moradores do entorno do acidente.

Segundo Zambra, o secretário da Saúde está no local junto com a secretária de Cidadania, além do prefeito e do vice-prefeito. Ele afirmou que a gestão municipal busca garantir acompanhamento às famílias afetadas, com oferta de atendimento psicológico e apoio das equipes da prefeitura. Também disse que máquinas do município estão à disposição para atuar na área assim que a perícia for concluída e houver liberação para eventual remoção de escombros.

— O Poder Executivo vai dar todo aporte para todas as famílias. (...) O secretário correu atrás, conseguiu psicólogo para poder fazer todo o atendimento das famílias — afirmou Zambra.

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (3), quando um monomotor caiu sobre uma edificação na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, próximo da Rua Rio Pardo. Um restaurante funcionava no local, mas estava fechado no momento da queda. Moradores de uma casa ao lado foram resgatados sem ferimentos.

As quatro vítimas que estavam na aeronave morreram. Foram identificados os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o sócio da empresa de aviação a que pertencia o avião, Renan Saes, e o piloto Nelio Maria Batista Pessanha. Déborah e Luis eram sócios e administradores da tradicional Feira de Ibitinga, e a prefeitura confirmou que a aeronave havia partido de São Paulo.

Município disponibilizou acompanhamento às famílias afetadas. André Ávila / Agencia RBS

Durante a entrevista, Zambra também disse que o caso surpreendeu a cidade e destacou que os empresários eram conhecidos em Capão da Canoa. Segundo o secretário, o município não tinha registro de ocorrência semelhante na área do campo de aviação.