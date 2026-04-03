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Acidente aéreo
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Prefeitura de Capão da Canoa diz que dará apoio psicológico e estrutural a famílias afetadas por queda de avião

Segundo município, equipes da saúde e da cidadania se mobilizaram para atender moradores do entorno do acidente que matou quatro pessoas

Zero Hora

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