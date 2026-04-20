Prefeitura de Belém decreta emergência após maior volume de chuva em 10 anos

Vereadora de Belém compartilhou imagens das ruas alagadas. Reprodução / X: @@vivireispsol

A prefeitura de Belém decretou estado de emergência após a chuva intensa e intermitente registrada ao longo de domingo (19) na região metropolitana da capital paraense.

Foram registrados alagamentos e inundações em diversos bairros na Grande Belém. Imagens mostram as cheias em ruas de algumas comunidades, como no bairro Tapanã.

Segundo a prefeitura da capital paraense, "em quase 24 horas, Belém registrou mais de 150 milímetros de chuva". De acordo com o Inmet, o esperado para todo mês de abril é cerca 465,5 milímetros.

— Nos últimos 10 anos, foi a maior chuva. Choveu 100 milímetros em apenas seis horas — disse o prefeito da capital, Igor Normando.

Apesar do decreto, a prefeitura e a Defesa Civil não informaram estimativa de famílias desalojadas.

O objetivo com o decreto de emergência é ter mais agilidade para usar recursos, contratar serviços emergenciais e pedir ajuda do governo do Estado e do governo federal.

Segundo a prefeitura, além da chuva intensa, a maré alta agravou a situação, pois "dificultou o escoamento da água".

A previsão é que a chuva intensa continue nas próximas horas, principalmente na região nordeste e sudeste do Pará, onde há alerta laranja da Defesa Civil.