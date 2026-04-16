Edifício de quatro andares afunda e local é evacuado em SC; três moradores ficaram feridos

Um prédio de quatro pavimentos cedeu parcialmente na noite desta quarta-feira (15), no centro de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. Todos os moradores foram evacuados e três pessoas ficaram levemente feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o prédio não chegou a desabar, mas apresentou um deslocamento estrutural. Informações preliminares indicam que a edificação sofreu um rebaixamento entre 30 e 40 centímetros.

O imóvel conta com 16 apartamentos, sendo que 15 deles estavam ocupados no momento da ocorrência. Três pessoas sofreram ferimentos leves, provocados por estilhaços de vidro após o rompimento de janelas.

Como medida de segurança, a área foi isolada pela Defesa Civil e houve o desligamento da energia elétrica. Também foram realizadas aferições topográficas para monitorar o comportamento da estrutura.

Duas residências vizinhas também foram evacuadas preventivamente, além do isolamento parcial das garagens de um condomínio próximo. O acesso ao interior do prédio segue proibido até a conclusão de um laudo técnico.

A causa do incidente ainda é investigada. De forma preliminar, técnicos apontam que o problema pode estar relacionado ao rompimento de uma cisterna antiga, com mais de 50 anos, localizada na base da edificação, o que pode ter comprometido as fundações.

O Grupo de Resposta e Ações Coordenadas (Grac) do município se reuniu com o prefeito para definir as próximas medidas.

O que diz a Defesa Civil

"NOTA À IMPRENSA

Colapso estrutural em edificação mobiliza forças de resposta em Itajaí

Na noite desta quarta-feira (15), foi registrado um colapso estrutural parcial em uma edificação residencial multifamiliar localizada no Centro de Itajaí.

O imóvel, de quatro pavimentos, possuía 16 apartamentos, dos quais 15 estavam ocupados no momento da ocorrência. Todos os moradores foram evacuados com segurança. Foram registrados três feridos leves, atendidos no local, e quatro pessoas foram encaminhadas para abrigo disponibilizado pelo município.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) atuaram prontamente no atendimento, realizando o isolamento da área e adotando medidas preventivas, como o desligamento da energia elétrica e o monitoramento da estrutura.

Como medida de segurança, duas residências próximas também foram evacuadas, além do isolamento parcial de áreas adjacentes. O acesso ao interior da edificação permanece proibido até a conclusão de laudo técnico.

Na manhã desta quinta-feira (16), as equipes retornaram ao local para apoio às ações, incluindo a retirada de um animal de estimação que permanecia no interior do imóvel. Paralelamente, engenheiros realizam a avaliação estrutural para definição dos próximos encaminhamentos.

De forma preliminar, a ocorrência pode estar relacionada ao rompimento de uma cisterna antiga localizada na base da edificação.

O Grupo de Resposta e Ações Coordenadas (GRAC) municipal está reunido com o prefeito para definição das medidas necessárias.

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina informa que segue apoiando integralmente as ações da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros Militar, reforçando a atuação integrada entre os órgãos de resposta.

A orientação é que a população respeite as áreas isoladas e siga as recomendações das equipes técnicas, garantindo a segurança de todos."

O que diz o Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), por meio do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, atendeu, às 21h28min do dia 16 de abril de 2026, uma ocorrência de danos estruturais em edificação residencial multifamiliar, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 150, no Centro de Itajaí.

No local, as equipes de um caminhão e uma ambulância confirmaram a ocorrência, constatando que o imóvel já havia sido evacuado, com os moradores reunidos em área externa segura. Três pessoas foram atendidas com ferimentos leves, causados por estilhaços de vidro no momento em que algumas janelas se romperam com o deslocamento da estrutura.

Ressalta-se que a edificação não desabou. Houve um deslocamento estrutural, com o prédio cedendo parcialmente.

Após avaliação conjunta com engenheiro civil e representante da Secretaria de Urbanismo do município, foram adotadas medidas preventivas imediatas, como o desligamento da energia elétrica e a realização de aferições topográficas para monitoramento contínuo do comportamento da estrutura.

Informações preliminares apontam que a edificação apresentou um rebaixamento entre 30 e 40 centímetros. No entanto, a magnitude e as causas do deslocamento seguem em análise por equipes técnicas especializadas.

Como medida de segurança, duas residências lindeiras também foram evacuadas, além do isolamento parcial das garagens do Condomínio Jardins das Águas. O acesso ao interior da edificação foi totalmente proibido, permanecendo restrito até a emissão de laudo técnico conclusivo por profissional especializado com o acompanhamento da Defesa Civil.

Na manhã seguinte, as equipes retornaram ao local para apoio às ações, realizando, de forma controlada, a retirada de um animal de estimação que permanecia no interior do imóvel. Paralelamente, engenheiros contratados pelos proprietários iniciaram estudos técnicos para definição de estratégias seguras de acesso, incluindo a possibilidade de escoramento emergencial da estrutura para posterior retirada de bens.

De forma preliminar, foi identificado que o incidente pode estar relacionado ao rompimento de uma cisterna antiga, com mais de 50 anos, localizada na parte inferior da edificação, o que pode ter contribuído para o comprometimento das fundações e o deslocamento da estrutura.