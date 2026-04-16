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Edifício de quatro andares afunda e local é evacuado em SC; três moradores ficaram feridos

Prédio não chegou a desabar, mas apresentou um deslocamento estrutural, segundo o Corpo de Bombeiros

Júlia Ozorio

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