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Pouca chuva e erosão explicam nível mais baixo do Guaíba; saiba as consequências

Em 15 de abril, a régua de medição do Cais Mauá mostrava o nível 46 centímetros abaixo da média histórica

André Malinoski

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