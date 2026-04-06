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Polícia investiga se houve falha técnica ou negligência em queda de avião em Capão da Canoa

Aeronave de pequeno porte, que partira de São Paulo, caiu sobre restaurante na sexta-feira (3). Quatro pessoas morreram

Lisielle Zanchettin

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