Polícia investiga se houve falha técnica ou negligência em queda de avião em Capão da Canoa

Restaurante estava fechado quando foi atingido. André Ávila / Agencia RBS

A Polícia Civil começou a investigação do acidente aéreo que aconteceu em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na sexta-feira (3). O objetivo é apurar se houve negligência humana ou falha técnica. Quatro pessoas que estavam na aeronave morreram.

O processo ainda está em fase inicial. Nesta segunda-feira (6), a polícia começou a ouvir moradores da região.

— A polícia vai aferir a responsabilidade penal. Vamos apurar se houve falha mecânica do avião ou se de fato, foi uma negligência humana, inclusive pela falta de manutenção da aeronave. O que a gente pretende chegar é se houve um homicídio culposo. Até agora não há qualquer indício de que tenha sido um fato doloso, com intenção de causar o acidente — explicou, em entrevista à Rádio Gaúcha, o delegado responsável pelo caso, Marco Swirski.

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Laudos técnicos, que vão embasar o trabalho policial, serão elaborados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB).

— A gente depende da posição e dos laudos técnicos do Cenipa. É essa investigação técnica que vai ajudar a dar direcionamento ao inquérito policial. Já estamos em contato com eles tentando descobrir se há previsão da emissão dos documentos — disse o delegado.

No caso da investigação pelo Cenipa, o propósito é preventivo. O trabalho busca identificar e analisar fatores que contribuíram para a ocorrência, a fim de melhorar a segurança de voo.

Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), com sede em Canoas, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo o avião de matrícula PS-RBK.

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O processo de investigação de acidentes aéreos costuma ser demorado. Procurado pela reportagem, o órgão não retornou para comentar o andamento do trabalho.

Já o inquérito da Polícia Civil deve ultrapassar os 30 dias habituais. Ainda segundo o delegado, a investigação pode levar meses devido a complexidade do caso e o tempo necessário para que todas as perícias fiquem prontas.