Polícia Civil trata como acidente morte de criança de três anos em piscina no Vale do Rio Pardo

A Polícia Civil aguarda o resultado da necropsia. Polícia Civil / Divulgação

A morte de um menino de três anos em Segredo, no Vale do Rio Pardo, é tratada como acidente pela Polícia Civil. Essa é a principal linha de investigação até a noite desta quinta-feira (16).

A criança, identificada como Anderson Rodrigues Fischborn, foi encontrada submersa em uma piscina na zona rural do município, na terça (14). Ele havia sido levado pelos pais a uma residência no interior da cidade para ser benzido.

O caso aconteceu em uma propriedade na localidade de Bela Vista. Segundo a investigação, a família estava no local quando, em um momento de descuido, o menino saiu para explorar o terreno e acabou caindo na piscina, que estava coberta por uma lona. A mãe encontrou a criança já dentro da água.

Apesar da suspeita inicial de afogamento, a causa da morte ainda não está confirmada oficialmente. A Polícia Civil aguarda o resultado da necropsia, que deve esclarecer o que provocou o óbito.

Até agora, não há indícios de outra circunstância além de um fato trágico. O casal dono da residência já foi intimado, e a polícia aguarda alguns dias para ouvir a mãe da criança, que está em estado de choque. O depoimento deve ocorrer na próxima semana.