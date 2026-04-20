Parques de diversões precisam de alvará e laudos técnicos para operar; veja como funciona a liberação

O acidente no parque de diversões em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, levantou dúvidas em relação à segurança e à fiscalização desses locais. Os empreendimentos do tipo precisam apresentar uma série de documentações para operar, entre elas um alvará que garanta o seu funcionamento.
No Parque Las Vegas, onde um incidente no brinquedo conhecido como torre deixou 12 pessoas feridas, toda a documentação estava em dia. O local tinha alvará de operação e laudos aprovados pelos órgãos responsáveis. Mesmo assim, o rompimento de dois cabos na estrutura levou à queda no brinquedo.
À frente do Pelotão Guaíba do Corpo de Bombeiros, a tenente Carla Avozani ajuda a explicar como funcionam os trâmites para o aval de funcionamento.
Quem libera o alvará?
O proprietário ou responsável técnico pelo empreendimento apresenta a documentação exigida no Corpo de Bombeiros de cada município. A documentação inclui laudos referentes à planta do terreno, à parte elétrica e estrutural, além do laudo de público.
A partir da análise documental, uma vistoria é feita no espaço. Estando tudo nos conformes, o alvará é emitido pela prefeitura do município.
No caso de Guaíba, a prefeitura diz que a emissão é realizada por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio da Sala do Empreendedor. É necessária a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, o PPCI, aprovado pelos bombeiros.
Qual a validade do alvará?
Por serem operações temporárias, a documentação emitida tem um prazo. Conforme a tenente, o Parque Las Vegas tinha alvará para operar até o dia 27 de abril.
Toda a documentação apresentada estava de acordo, reforça a tenente. No entanto, o Corpo de Bombeiros não avalia a condição dos brinquedos.
— Quem vai dizer se o brinquedo está em condições ou não é o engenheiro e o proprietário. Existe uma responsabilidade tripartite. Cada um faz o seu papel, e a parte que cabe ao Corpo de Bombeiros estava ok: alvará em vigor, laudos assinados e com ART — diz a tenente.