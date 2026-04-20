Parques de diversões precisam de alvará e laudos técnicos para operar; veja como funciona a liberação

O acidente no parque de diversões em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, levantou dúvidas em relação à segurança e à fiscalização desses locais. Os empreendimentos do tipo precisam apresentar uma série de documentações para operar, entre elas um alvará que garanta o seu funcionamento.

No Parque Las Vegas, onde um incidente no brinquedo conhecido como torre deixou 12 pessoas feridas, toda a documentação estava em dia. O local tinha alvará de operação e laudos aprovados pelos órgãos responsáveis. Mesmo assim, o rompimento de dois cabos na estrutura levou à queda no brinquedo.

À frente do Pelotão Guaíba do Corpo de Bombeiros, a tenente Carla Avozani ajuda a explicar como funcionam os trâmites para o aval de funcionamento.

Quem libera o alvará?

O proprietário ou responsável técnico pelo empreendimento apresenta a documentação exigida no Corpo de Bombeiros de cada município. A documentação inclui laudos referentes à planta do terreno, à parte elétrica e estrutural, além do laudo de público.

A partir da análise documental, uma vistoria é feita no espaço. Estando tudo nos conformes, o alvará é emitido pela prefeitura do município.

No caso de Guaíba, a prefeitura diz que a emissão é realizada por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio da Sala do Empreendedor. É necessária a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, o PPCI, aprovado pelos bombeiros.

Qual a validade do alvará?

Por serem operações temporárias, a documentação emitida tem um prazo. Conforme a tenente, o Parque Las Vegas tinha alvará para operar até o dia 27 de abril.

Parque Las Vegas tinha alvará e estava com documentação em dia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Toda a documentação apresentada estava de acordo, reforça a tenente. No entanto, o Corpo de Bombeiros não avalia a condição dos brinquedos.