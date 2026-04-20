Parques de diversões precisam de alvará e laudos técnicos para operar; veja como funciona a liberação

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Acidente em Guaíba no domingo, com 12 pessoas feridas, deixou dúvidas em relação à segurança dos brinquedos

Bruna Oliveira

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