Painel RBS debate como as práticas de ESG desafiam o dia a dia das empresas

O quanto as práticas de ESG desafiam o dia a dia das empresas: este é o tema que será debatido no Painel RBS desta terça-feira (7), às 10h.

Mediado pelo jornalista Rodrigo Lopes, o bate-papo será transmitido pelo YouTube de GZH e contará com a participação de:

Bruno Jatene , CFO e diretor de Relações com Investidores da Regional Sul da Aegea

, CFO e diretor de Relações com Investidores da Regional Sul da Caio Doi , diretor de Gestão de Pessoas da Marcopolo

, diretor de Gestão de Pessoas da Eliane Medeiros, diretora de Pessoas e Sustentabilidade na Be8

Acompanhe ao vivo aqui:

O painel integra as ações do movimento Pra cima, Rio Grande, lançado em 2024 pelo Grupo RBS em resposta ao maior desafio coletivo da história recente do Estado: a reconstrução após a enchente.

Plataforma de engajamento e diálogo sobre o futuro do Rio Grande do Sul, com frentes editoriais e institucionais, a iniciativa busca promover debates e incentivar ações para a construção de um futuro melhor para os gaúchos.

Nesta nova etapa do Pra cima, Rio Grande, iniciada em outubro de 2025, o foco se voltou para temas estruturais do desenvolvimento — com ênfase em conteúdos de Cidades e Soluções, Energia Renovável, Transporte Limpo, Educação, Empreendedorismo e Governança. Também ganhou o reforço de três importantes parceiros: Aegea, Marcopolo e Be8, empresas que compartilham o compromisso com o avanço econômico e social do Estado.