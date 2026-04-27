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Alteração no ECA
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Pai é condenado a pagar R$ 20 mil para filha por abandono afetivo no RS; entenda o que diz mudança recente na legislação

Lei em vigor desde o ano passado prevê que genitores precisam acompanhar de forma ativa a vida do filho, além do pagamento da pensão alimentícia

Natália Piva*

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