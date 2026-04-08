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Padre morre após ficar internado em hospital do RS onde foi capelão por 45 anos

Com 65 anos de sacerdócio, o Padre Hermes da Silva Ignácio estava internado para tratar uma pneumonia em Santana do Livramento. Ele atuou por 45 anos como capelão do hospital onde faleceu

Rodrigo Evaldt

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