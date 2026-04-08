Padre morre após ficar internado em hospital do RS onde foi capelão por 45 anos

Morre Padre Hermes, primeiro sacerdote ordenado na Diocese de Bagé, aos 97 anos. Divulgação / Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (8), aos 97 anos, o padre Hermes da Silva Ignácio, uma figura histórica para a Igreja Católica na Região da Campanha, por ter sido o primeiro sacerdote ordenado na Diocese de Bagé.

Ele estava internado há três semanas no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em sua cidade natal, Santana do Livramento, para tratar uma pneumonia. Por 45 anos, Padre Hermes atuou como capelão da instituição onde estava internado. Na Santa Casa, ficou conhecido por seu testemunho sacerdotal e por oferecer conforto aos pacientes internados e suas famílias.

Com uma vida dedicada à fé por 65 anos, Padre Hermes foi ordenado em uma cerimônia em julho de 1961, realizada na Igreja Matriz de Santana do Livramento.

Sua jornada pastoral começou em Cacequi e se estendeu por diversas comunidades da região. Ao longo de sua trajetória, levou sua mensagem aos municípios de São Gabriel, Pinheiro Machado, Bagé e Rosário do Sul, antes de retornar à sua terra natal para cumprir a maior parte de seu ministério.