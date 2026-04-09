Operação Vem Diesel: preço abusivo de gás de cozinha é alvo de segunda fase de ofensiva que cumpre mandados no RS

Operação é uma ação em conjunto entre a PF, Senacon e outros órgãos. Divulgação / Polícia Federal

A segunda fase da Operação Vem Diesel foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (9), com foco na fiscalização, distribuição e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. Há mandados sendo cumpridos em duas cidades do RS: Canoas e Gravataí.

A ofensiva acontece em 24 cidades de 15 Estados e no Distrito Federal. Ao todo, 55 distribuidoras e revendedoras de GLP passaram por fiscalização (veja a lista completa abaixo).

A ofensiva é da Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis, composta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) e pela Polícia Federal, com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a PF, as ações buscam identificar "práticas irregulares no aumento no preço do gás, fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais práticas abusivas que possam acarretar prejuízos para o consumidor".

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Veja as cidades onde houve fiscalização:

Manaus (AM) - 2 estabelecimentos

Salvador (BA) - 5 estabelecimentos

Fortaleza (CE) - 2 estabelecimentos

Brasília (DF) - 2 estabelecimentos

São Luís (MA) - 2 estabelecimentos

Betim (MG) - 1 estabelecimentos

Ibirité (MG) - 1 estabelecimentos

Rondonópolis (MT) - 3 estabelecimentos

Campo Grande (MS) - 3 estabelecimentos

Santarém (PA) - 3 estabelecimentos

Cabo de Santo Agostinho (PE) - 1 estabelecimentos

Ipojuca (PE) - 5 estabelecimentos

Maringá (PR) - 2 estabelecimentos

Araucária (PR) - 3 estabelecimentos

Natal (RN) - 3 estabelecimentos

Duque de Caxias (RJ) - 3 estabelecimentos

Itajaí (SC) - 3 estabelecimentos

Suzano (SP) - 1 estabelecimentos

Barueri (SP) - 3 estabelecimentos

Cubatão (SP) - 1 estabelecimentos

Guarujá (SP) - 2 estabelecimentos

Santos (SP) - 1 estabelecimentos

Canoas (RS) - 2 estabelecimentos

Gravataí (RS) - 1 estabelecimentos

Operação Vem Diesel

A primeira fase da operação foi deflagrada em 27 de março e buscava fiscalizar aumentos abusivos no preço de combustíveis, reflexos da guerra no Oriente Médio.

Segundo a Senacon e o Código de Defesa do Consumidor, o preço é considerado abusivo quando há reajuste sem justa causa. Por isso, algumas regras devem ser observadas para identificar a ocorrência de preços abusivos:

Aumento sem justificativa real nos custos da cadeia produtiva

real nos custos da cadeia produtiva Aumentos drásticos em situações de calamidade (como pandemia e desastres naturais) para lucrar sobre a urgência do consumidor

(como pandemia e desastres naturais) para lucrar sobre a urgência do consumidor Uso de métodos indevidos que violam o equilíbrio contratual

que violam o equilíbrio contratual Livre concorrência