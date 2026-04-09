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Operação Vem Diesel: preço abusivo de gás de cozinha é alvo de segunda fase de ofensiva que cumpre mandados no RS

Foram fiscalizadas 55 distribuidoras e revendedoras de gás de cozinha em 24 cidades de 15 estados brasileiros

Zero Hora

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