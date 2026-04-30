Obras de duplicação da BR-290 entre Arroio dos Ratos e Butiá começam na próxima semana, diz ministro dos Transportes 

As obras de duplicação de um novo trecho da BR-290 devem começar na próxima semana, no segmento entre Arroio dos Ratos e Butiá. O trecho, com cerca de 30 quilômetros, integra o lote 2 do projeto de duplicação da rodovia. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até três anos.

A informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes, George Santoro, em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quinta-feira (30). A ordem de início será assinada durante a inauguração de outro trecho já duplicado da rodovia, em Pantano Grande, nesta tarde.

Neste caso, são 14 quilômetros que serão liberados. A obra faz parte do lote 4, que abrange o segmento entre Minas do Leão e Pantano Grande.

Com a liberação, o total de trechos duplicados chega a 28 dos 115 quilômetros previstos no projeto. Outros 14 quilômetros já haviam sido liberados em 2024.

Segundo o ministro, a expectativa é de que as obras deste lote sejam entregues até o final do ano. Já o lote 3, no trecho que envolve Butiá e Minas do Leão a previsão de conclusão é início de 2027.

Projeto inicial previa duplicação entre Eldorado do Sul e Pantano Grande em 2017. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Lote 1 parado

A única etapa que ainda não saiu do papel é a do lote 1, mais próximo da Capital, entre Eldorado do Sul e Butiá. O segmento está em fase de elaboração de projeto.

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— A gente ainda está na fase final de atualização de todos os projetos, e eu acredito que esse lote foi bastante afetado pelas cheias. A gente teve que mudar a hidrologia dele, por isso a gente está remodelando para adequá-lo às novas condições climáticas que o mundo vive. A gente está acabando, atualizando os estudos e estamos concluindo todo o projeto até o final do ano — explicou o ministro.