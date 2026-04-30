Geral

Previsão de três anos
Notícia

Obras de duplicação da BR-290 entre Arroio dos Ratos e Butiá começam na próxima semana, diz ministro dos Transportes 

Ordem de início para os novos trabalhos ocorrem após liberação de trecho de 14 quilômetros em Pantano Grande nesta quinta-feira 

Guilherme Milman

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