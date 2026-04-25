Nova Carteira de Identidade Nacional: entenda quais são as vantagens de emitir o documento

A nova versão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser emitida por toda a população. A partir de 2028, o documento será o único aceito para a solicitação de novos benefícios sociais. Segundo o governo federal, a nova CIN oferece vantagens diferentes da versão mais antiga do RG.
Entre as novidades da CIN está a possibilidade de inclusão de novos dados e a digitalização do documento. Em 2032, toda a população já deverá ter a carteira atualizada para tornar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) a identificação única no Brasil.
Quais são as vantagens da nova CIN?
- Simplifica o acesso das pessoas aos serviços públicos e benefícios sociais, como o Bolsa Família
- Possui versão digital disponível no aplicativo Gov.br
- Pode conter os números e dados de outros documentos como Título de Eleitor, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Identidade Funcional ou Carteira Profissional, Certificado Militar, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Número de Identificação Social (NIS) e Número de Inscrição do Trabalhador (NIT)
- Amplia a segurança da conta Gov.br, pois facilita o acesso a uma conta Ouro no aplicativo e site
Como emitir o documento
O cidadão deve realizar um agendamento prévio e comparecer à unidade de seu Estado em posse de documentos obrigatórios para emitir a nova carteira.
O indivíduo deve entrar no site do Portal de Serviços Digitais do governo estadual e escolher o local e o horário onde deseja ser atendido. Uma vez que o agendamento esteja efetuado, o indivíduo deverá ir até o local do atendimento.
Conforme o portal de serviços, a agenda disponibilizada vale somente para os próximos 30 dias úteis. Os horários são liberados automaticamente.
No Rio Grande do Sul, o cidadão pode emitir a nova versão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pela internet, através do programa Identidade Fácil.
Links dos Institutos de Identificação de cada Estado para realização de agendamento online:
*Produção: Laura Bender