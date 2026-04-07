Nova Carteira de Identidade: governo amplia prazo para exigência de documento em benefícios 

A nova Carteira de Identidade Nacional pode ser feita no RS através do Identidade Fácil. Divulgação / Sofia Villela / Ascom IGP

O documento passará a ser requisito para a concessão e renovação de benefícios sociais, especialmente o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Novos requisitos

A medida, oficializada pela Portaria SGD/MGI nº 2.907/2026, afirma que cidadãos que ainda não possuam nenhum cadastro biométrico registrado pelo governo precisarão emitir a nova CIN a partir de janeiro de 2027 para acessarem ou renovarem os benefícios sociais.

Aumento de prazo

Segundo o governo federal, o objetivo da nova medida é oferecer mais tempo para que a população realize o cadastro biométrico nacional, evitando que qualquer beneficiário seja prejudicado.

O sistema da biometria usa o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação e permitirá o cruzamento de informações de diferentes bases públicas.

Ainda conforme o governo, a maioria da população já possui algum tipo de cadastro biométrico registrado, o que deve facilitar a transição.

Confira o novo calendário

O critério para a obrigatoriedade agora depende se o cidadão já possui ou não biometria registrada em outros bancos de dados do governo:

A partir de janeiro de 2027: cidadãos que não possuem biometria cadastrada em bases públicas devem emitir a nova CIN

cidadãos que não possuem biometria cadastrada em bases públicas devem emitir a nova CIN A partir de janeiro de 2028: cidadãos que já possuem biometria cadastrada em bases públicas devem emitir a nova CIN

Como emitir o documento

O cidadão deve realizar um agendamento prévio e comparecer à unidade de seu estado em posse de documentos obrigatórios para emitir a nova carteira.

O indivíduo deve entrar no site do Portal de Serviços Digitais do governo estadual e escolher o local e o horário onde deseja ser atendido. Uma vez que o agendamento esteja efetuado, o indivíduo deverá ir até o local do atendimento.

Conforme o portal de serviços, a agenda disponibilizada vale somente para os próximos 30 dias úteis. Os horários são liberados automaticamente.

No Rio Grande do Sul, o cidadão pode emitir a nova versão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pela internet, através do programa Identidade Fácil.