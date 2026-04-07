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Notícia

Nova Carteira de Identidade: governo amplia prazo para exigência de documento em benefícios 

Nova CIN será requisito para concessão e renovação de benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

Zero Hora

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