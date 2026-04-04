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"Nossa casa não foi atingida por meio metro": moradores tentam voltar à rotina após queda de avião em Capão da Canoa

Acidente na manhã de sexta-feira matou quatro ocupantes da aeronave e deixou marcas em diversos imóveis do bairro Santa Luzia

Anderson Aires

de Capão da Canoa

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