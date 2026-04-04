"Nossa casa não foi atingida por meio metro": moradores tentam voltar à rotina após queda de avião em Capão da Canoa

Era por volta das 10h30min quando a comerciante Carla Rejane, 61 anos, teve os preparativos do almoço da Sexta-Feira Santa interrompidos por dois estrondos no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Achando que se tratava de um acidente de trânsito, que poderia ter atingido o prédio onde mora, viu que o cenário era outro ao sair para a rua: um avião havia colidido contra o imóvel vizinho.

Na manhã deste sábado (4), mais de 24 horas após o acidente aéreo que matou quatro pessoas, Carla e os vizinhos tentavam, aos poucos, retornar à rotina em meio à reconstrução do entorno do local do impacto.

Mas a tarefa não é fácil. Além dos resquícios físicos da batida que dizimou um restaurante e levou parte da rede elétrica, o assunto estava em cada esquina do entorno do aeródromo de onde partiu a aeronave.

Em pequenas rodas de pedestres, cada pessoa compartilhava onde estava ou como havia visto a colisão. Motoristas, ciclistas e pedestres passavam lentamente pelo local, tentando ver restos do monomotor ou registrar o que sobrou da área onde antes funcionava um restaurante — hoje abrigando apenas uma pilha de entulhos.

Dona do prédio que ladeia o restaurante atingido e destruído pelo avião, Carla Rejane levou alguns minutos para entender a gravidade do acidente. Mesmo alertada por outras pessoas de que as chamas que consumiam o imóvel vizinho e parte de sua propriedade eram causadas pelo choque de um avião, ela parecia não acreditar nessa hipótese. Até ver resquícios da aeronave:

— Eu não acreditei que era um avião. Achei que um caminhão tinha batido no prédio. Mas, quando saí pra rua, vi que o fogo era muito alto e que asa e a roda tinham arrancado um pedaço da sacada do meu prédio.

Carla auxiliou o marido, que tem problemas respiratórios, e outros moradores na evacuação do prédio. Neste sábado, tentava agilizar questões legais, envolvendo possível indenização e reformas estruturais, como restabelecimento do abastecimento de água e pequenas reformas.

Por volta das 11h, um engenheiro da prefeitura atestou que os prédios do entorno do local da queda não apresentavam danos estruturais e liberou o retorno permanente dos moradores, segundo a Defesa Civil municipal e o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Trânsito de Capão da Canoa, Fabrício Zambra.

A liberação pega cerca de cinco imóveis, incluindo pelo menos três no prédio de Carla, uma casa nos fundos do restaurante destruído e uma marcenaria que fica do outro lado.

Em um dos apartamentos do prédio de Carla, que fica ao lado do ponto da colisão, a doméstica Ântonia Jaci Dornelles, 63, aproveitava a liberação para limpar e recolher pertences do imóvel, onde mora de aluguel. Com a casa revirada, vidros quebrados e ainda com cheiro de fumaça no ar, ela destaca que pretende se mudar após o ocorrido. Afirma que também recebeu essa orientação de uma equipe médica em razão do trauma sofrido no lugar.

Ântonia Jaci Dornelles, 63, aproveitava a liberação para limpar e recolher pertences do imóvel, onde mora de aluguel. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ântonia também estava preparando o almoço do feriado quando foi surpreendida pelo abalo causado pela queda do avião. Emocionada e com semblante cansado, de quem não conseguiu ter uma noite tranquila de sono, a doméstica destaca que, apesar do trauma, agradece pelo "livramento" que ela e o marido tiveram.

O companheiro dela, que atua como segurança à noite, estava dormindo no momento do acidente. Foi acordado de susto pela força do impacto, pelo calor do incêndio e pela fumaça, vindos do imóvel ao lado, segundo Ântonia:

— É uma sensação horrível, porque o bombeiro disse que a nossa casa não foi atingida em cheio por meio metro. O que defendeu o nosso apartamento da asa do avião foi uma mureta que tem lá fora, que divide os dois imóveis. Mais meio metro e o quarto do meu esposo seria atingido.

Figa em meio aos escombros

Figa foi encontrada nos destroços do restaurante atingido. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O entorno do local do acidente ainda carregava marcas de colisão. Onde antes estava o restaurante, restavam apenas escombros, que dividiam espaço com lama e água, que brotavam da terra em razão de vazamentos.

Proprietário do restaurante Dom Inácio, Douglas Roos voltou ao local durante a manhã. Ao tentar recuperar, sem sucesso, o sistema de gravação das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento, teve uma surpresa. Um trabalhador que atuava nas caliças achou uma figa embaixo do aparelho.

Roos entende que o fato de o item religioso ter sido preservado reforça o sentimento de "providência divina". O local só estava fechado em razão de obras.

— Nós tínhamos objetos de ferro fundido, de alumínio, de metal e tudo foi consumido pelo fogo. Mas a figa de madeira, que ficava sobre um balcão na entrada do restaurante, não foi destruída. Ela ficava exatamente no lugar onde o avião se chocou e explodiu. Ela sofreu um pouco de queimadura, mas está praticamente intacta.

Agora, Roos pretende fazer mais uma varredura nos escombros e no que sobrou na área do antigo estabelecimento. Na semana que vem, pretende avançar em questões relacionadas à reforma e aos eventuais seguros envolvendo o acidente.

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Do outro lado do antigo restaurante, funciona uma marcenaria. O local também foi liberado pelas autoridades. Mesmo assim, os donos retiravam os maquinários da peça neste sábado.

Filha do proprietário, Luíza Ferreira, 31, destaca que eles pretendem avaliar melhor a estrutura e fazer pequenos reparos antes de retomar as atividades.

— Nosso medo é de a estrutura colapsar no futuro após a retirada dos escombros por causa da movimentação no terreno. Então, por isso, estamos fazendo a mudança de maquinário nesse momento.

Dificuldade para dormir

Ivanize da Silva, 49, mora próximo ao aeródromo de Capão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A queda e explosão da aeronave, em meio a casas, não abalaram apenas quem foi diretamente afetado, como Carla, Roos e Ântonia. Moradores que residem nas redondezas do aeródromo ainda tentam trabalhar com a ideia de que suas casas foram sobrevoadas de forma rasante por uma aeronave errante.

— Eu sempre fico um pouco nervosa porque os aviões passam perto de casa. Mas agora estou muito abalada. Pelas quatro pessoas que morreram, por ter acontecido tão perto — afirma Ivanize da Silva, 49, que tem o aeródromo praticamente nos fundos da residência.

No fim da manhã, em meio aos trabalhos de reconstrução da rede elétrica e do sistema de abastecimento de água, um helicóptero das forças de segurança surgiu no céu. Deu duas voltas no perímetro antes de pousar no aeródromo. Cada movimento da aeronave era acompanhado cuidadosamente por moradores, que passaram a olhar de forma mais atenta para o céu da região após o acidente de 3 de abril de 2026.