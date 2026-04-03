Nasa divulga primeiras imagens da Terra feitas pela tripulação da Artemis II a caminho da Lua

Terra enquadrada por uma das janelas da cápsula, num registro mais íntimo da viagem e da perspectiva dos astronautas a bordo. Reid Wiseman / NASA

A Nasa divulgou nesta sexta-feira (3) as primeiras imagens da Terra feitas pela tripulação da missão Artemis II já em trajetória para a Lua. Os registros foram captados da cápsula Orion depois da queima de motor que tirou a nave da órbita terrestre e a colocou em rota translunar, etapa decisiva da viagem. Segundo a agência espacial, as fotos são as primeiras enviadas pela tripulação.

Uma das imagens mostra o planeta quase inteiro contra o fundo escuro do espaço. Foi feita pelo comandante Reid Wiseman de uma das janelas da Orion. De acordo com a Nasa, o registro permite ver duas auroras – uma no canto superior direito e outra no inferior esquerdo –, além da chamada luz zodiacal no canto inferior direito, enquanto a Terra encobre o Sol. A faixa marrom visível à esquerda corresponde ao continente africano.

Terra da janela da espaçonave Orion em 2 de abril de 2026, após tripulação concluir a queima de injeção translunar. Reid Wiseman / NASA

As imagens transformam em símbolo visual um marco que a missão já carregava desde a decolagem: esta é a primeira vez, em mais de 50 anos, que humanos deixam a órbita da Terra em direção à Lua.

A Artemis II foi lançada na quarta-feira, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com quatro astronautas a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e Jeremy Hansen, da agência espacial canadense. O voo não prevê pouso na superfície lunar. A proposta é testar, com tripulação, os sistemas da Orion em espaço profundo antes da Artemis III, missão planejada para recolocar astronautas no solo da Lua.

Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover dentro da cápsula Orion. NASA / Divulgação

Na quinta-feira (2), a cápsula executou com sucesso a manobra de injeção translunar, que a lançou na chamada trajetória de retorno livre. Nesse percurso, a nave contorna a Lua e usa a própria gravidade lunar para iniciar o caminho de volta à Terra. A missão deve durar cerca de 10 dias. Nesta sexta, a tripulação ainda se preparava para uma queima de correção de trajetória, um ajuste fino no caminho até o satélite natural.

A missão Artemis II foi lançada nesta quinta-feira (2). Reid Wiseman / NASA

Mais do que um registro bonito, as fotos divulgadas agora condensam o sentido histórico da missão. Depois de décadas em que a exploração lunar ficou restrita a sondas, robôs e lembranças do programa Apollo, a imagem da Terra vista da Orion recoloca o olhar humano no centro da travessia. Não é ainda o retorno à superfície lunar, mas já é o retorno de uma perspectiva que não se via desde 1972.

Uma vista da Terra iluminada por trás, tirada pelo astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman. Reid Wiseman / NASA