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Nasa divulga novas imagens da Artemis II e diz que missão até a Lua já está na metade do caminho

Registros mostram astronautas observando a Terra da cápsula Orion enquanto equipe se prepara para o sobrevoo lunar previsto para segunda-feira

Zero Hora

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