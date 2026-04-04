Nasa divulga novas imagens da Artemis II e diz que missão até a Lua já está na metade do caminho

Christina Koch, observa a Terra através de uma das janelas da cabine principal da espaçonave Orion. NASA / Divulgação

A Nasa divulgou neste sábado (4) novas imagens da missão Artemis II, que mostram astronautas a bordo da cápsula Orion observando a Terra durante a viagem rumo à Lua. Em paralelo à publicação das fotos, a agência informou na noite de sexta-feira (3) que a missão já havia chegado à metade do caminho até o satélite natural.

Os registros divulgados pela agência mostram os astronautas Reid Wiseman e Christina Koch diante das janelas da nave, com o planeta ao fundo. Em outra imagem, Koch aparece lendo em um tablet dentro da cápsula, com a iluminação reduzida, enquanto Jeremy Hansen observa o espaço.

Segundo a Nasa, esse ajuste de luz faz parte dos procedimentos para melhorar a visibilidade externa em momentos importantes da missão.

Em publicação nas redes sociais, a agência espacial afirmou que, no momento do comunicado, a Artemis II estava aproximadamente na metade do trajeto até a Lua. A previsão da Nasa é que o sobrevoo lunar ocorra na próxima segunda-feira (6), quando os astronautas também deverão fazer observações científicas da superfície lunar.

A tripulação da Artemis II é formada pelo comandante Wiseman, pelo piloto Victor Glover e pelos especialistas de missão Christina e Hansen. O grupo decolou na quarta-feira (1), no que se tornou a primeira missão tripulada da Nasa rumo à Lua em mais de 50 anos.

No terceiro dia da viagem, os astronautas começaram a preparação da nave para a passagem próxima à Lua, uma das etapas mais importantes do cronograma. A rotina incluiu exercícios físicos, simulações de atendimento médico de emergência e testes do sistema de comunicação em espaço profundo, já que a cápsula opera além do alcance dos satélites mais próximos da Terra.

A Artemis II funciona como um teste geral antes de futuras missões que devem levar humanos de volta à superfície lunar. Desta vez, porém, não haverá pouso. O plano é realizar um sobrevoo ao redor da Lua e retornar à Terra em uma trajetória impulsionada pela gravidade lunar. A missão tem duração prevista de cerca de 10 dias, com retorno programado para 10 de abril, no Oceano Pacífico.

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