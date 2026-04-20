"Não tinha conhecimento técnico", diz delegada sobre responsável por manutenção de brinquedos em parque de Guaíba 

O funcionário responsável pela manutenção dos brinquedos no parque de diversões onde 12 pessoas ficaram feridas no domingo (19), em Guaíba, não tinha conhecimento técnico. A informação foi dada pela delegada responsável pelo caso, Karoline Calegari, em entrevista à Rádio Gaúcha na tarde desta segunda-feira (20).

O profissional prestou depoimento à polícia e, conforme a titular da delegacia de Guaíba, não é uma pessoa capacitada para o cargo.

Ele disse que observa e avalia qualquer barulho diferente, coisas que não estejam de acordo. Mas nitidamente ele não tinha conhecimento técnico quando descrevia o tipo de observação que fazia no equipamento. Não é uma pessoa capacitada e qualificada para o cargo. KAROLINE CALEGARI Delegada responsável pelo caso

O proprietário do parque também foi ouvido. A polícia solicitou o documento sobre a manutenção dos brinquedos, mas o parque não possui, segundo a delegada:

— Já é possível dizer que o parque não operava dentro das normas técnicas. Eles deveriam ter um documento para anotar todas as manutenções dos equipamentos, mas não tinham.

Ainda de acordo com a polícia, o dono pode responder pelos crimes de lesão corporal e periclitação da vida e da saúde, quando expõe pessoas a riscos concretos.

A delegada também afirmou que estuda responsabilizar a prefeitura de Guaíba pela falta de fiscalização no parque. Procurado, o município informou, em nota, que "após a entrevista, encaminhou à Delegacia de Polícia de Guaíba o Decreto nº 55/2015, que estabelece os procedimentos e atribuições do município para a expedição de licenças especial para funcionamento de atividade em caráter temporário". E acrescentou que "não existe normativa que estabeleça a qualquer autoridade pública, ou mesmo ao município, a tarefa de realizar a fiscalização individual de equipamentos em parques de diversões" (leia a íntegra abaixo).

O documento sobre a manutenção é diferente do alvará de funcionamento do parque, exigido pelo Corpo de Bombeiros, que está vigente e se encerra nos próximos dias.

O acidente

O acidente aconteceu na noite de domingo, quando o brinquedo conhecido como “torre” desabou. Em funcionamento, a estrutura se eleva até determinada altura, ainda não confirmada, e depois despenca em queda livre.

Ainda não há definição sobre a causa do acidente, mas já foi identificado o rompimento de dois cabos.

No momento do ocorrido, havia 10 pessoas no brinquedo, que tem capacidade para 20. Outras duas pessoas que estavam fora ficaram feridas.

No momento do ocorrido, havia 10 pessoas no brinquedo, que tem capacidade para 20. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O parque foi montado no estacionamento da loja Havan, na Avenida Nestor de Moura Jardim, no bairro Parque 35. Em nota, a empresa afirmou que não tem qualquer relação com o parque, que utiliza o espaço "de forma temporária e independente" (leia a íntegra abaixo).

Análise preliminar indica precariedade da estrutura

Análise preliminar do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Civil aponta que o brinquedo que se rompeu em um parque de diversões apresenta estrutura precária e não tem todos os documentos necessários.

Equipes dos dois órgãos estiveram no Parque Las Vegas na manhã desta segunda para coletar informações que irão embasar um laudo técnico. O documento deverá indicar se o equipamento tinha condições adequadas de funcionamento.

Criança hospitalizada

O hospital regional Nelson Cornetet, de Guaíba, diz ter recebido 11 pessoas feridas no acidente no parque. Segundo a direção técnica da casa de saúde, entre elas, estão cinco crianças, dois adolescentes e quatro adultos.

Uma criança de oito anos segue hospitalizada. Ela teve uma fratura na tíbia e aguarda transferência para a Capital. O quadro é considerado estável e ela não corre risco de vida.

Contrapontos

O que diz o Parque Las Vegas

"Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes e continuaremos acompanhando de perto a situação, oferecendo todo o suporte necessário."

O que diz a prefeitura de Guaíba

"Em relação às manifestações sobre eventual responsabilidade do Município no caso envolvendo o parque de diversões instalado em Guaíba, esclarecemos que, após a entrevista concedida pela Delegada responsável pela investigação, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Guaíba o Decreto nº 55/2015, que estabelece os procedimentos e atribuições do Município para a expedição de licenças especial para funcionamento de atividade em caráter temporário.

Com base na análise da Delegacia de Polícia, a respeito da legislação aplicável, verificou-se que a Prefeitura de Guaíba atuou em conformidade com as normas vigentes e dentro das competências legalmente estabelecidas.

Importante destacar que, atualmente, não existe normativa que estabeleça a qualquer autoridade pública, ou mesmo ao Município, a tarefa de realizar a fiscalização individual de equipamentos em parques de diversões. Contudo, há necessidade de apresentação de laudos técnicos (de instalações elétricas, de segurança das estruturas, de controle de materiais de revestimentos e de equipamentos de utilização de público), os quais são assinados por responsável técnico profissional habilitado pelo CREA/RS, que foi realizado. O procedimento legal previsto concentra-se na verificação dos laudos e demais documentações exigidas para o funcionamento da atividade.

Dessa forma, estando a documentação apresentada em conformidade com a legislação, cabe ao Município a emissão do respectivo alvará.

A Administração Municipal reforça que sempre colaborará com as autoridades competentes no esclarecimento dos fatos e seguirá avaliando medidas que possam aperfeiçoar os processos de fiscalização e segurança em eventos futuros."

O que diz a Havan

"A Havan informa que o parque instalado no estacionamento da filial de Guaíba não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente.

A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta noite e se solidariza com as pessoas feridas e seus familiares. Todas as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas para avaliação médica.

Desde o primeiro momento, as autoridades competentes foram acionadas e estão conduzindo a apuração dos fatos. A Havan segue acompanhando o caso de perto e permanece à disposição para colaborar com o que for necessário."







