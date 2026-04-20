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Entrevista na Gaúcha
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"Não tinha conhecimento técnico", diz delegada sobre responsável por manutenção de brinquedos em parque de Guaíba 

Polícia estuda responsabilizar a prefeitura por falta de fiscalização. Uma criança de oito anos segue internada 

Lisielle Zanchettin

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