"Não tinha conhecimento técnico", diz delegada sobre responsável por manutenção de brinquedos em parque de Guaíba 

O funcionário responsável pela manutenção dos brinquedos no parque de diversões onde 12 pessoas ficaram feridas no domingo (19), em Guaíba, não tinha conhecimento técnico. A informação foi dada pela delegada responsável pelo caso, Karoline Calegari, em entrevista à Rádio Gaúcha na tarde desta segunda-feira (20).
O profissional prestou depoimento à polícia e, conforme a titular da delegacia de Guaíba, não é uma pessoa capacitada para o cargo.
Ele disse que observa e avalia qualquer barulho diferente, coisas que não estejam de acordo. Mas nitidamente ele não tinha conhecimento técnico quando descrevia o tipo de observação que fazia no equipamento. Não é uma pessoa capacitada e qualificada para o cargo.
KAROLINE CALEGARI
Delegada responsável pelo caso
O proprietário do parque também foi ouvido. A polícia solicitou o documento sobre a manutenção dos brinquedos, mas o parque não possui, segundo a delegada:
— Já é possível dizer que o parque não operava dentro das normas técnicas. Eles deveriam ter um documento para anotar todas as manutenções dos equipamentos, mas não tinham.
Ainda de acordo com a polícia, o dono pode responder pelos crimes de lesão corporal e periclitação da vida e da saúde, quando expõe pessoas a riscos concretos.
A delegada também afirmou que estuda responsabilizar a prefeitura de Guaíba pela falta de fiscalização no parque. Procurado, o município informou, em nota, que "após a entrevista, encaminhou à Delegacia de Polícia de Guaíba o Decreto nº 55/2015, que estabelece os procedimentos e atribuições do município para a expedição de licenças especial para funcionamento de atividade em caráter temporário". E acrescentou que "não existe normativa que estabeleça a qualquer autoridade pública, ou mesmo ao município, a tarefa de realizar a fiscalização individual de equipamentos em parques de diversões" (leia a íntegra abaixo).
O documento sobre a manutenção é diferente do alvará de funcionamento do parque, exigido pelo Corpo de Bombeiros, que está vigente e se encerra nos próximos dias.
O acidente
O acidente aconteceu na noite de domingo, quando o brinquedo conhecido como “torre” desabou. Em funcionamento, a estrutura se eleva até determinada altura, ainda não confirmada, e depois despenca em queda livre.
Ainda não há definição sobre a causa do acidente, mas já foi identificado o rompimento de dois cabos.
No momento do ocorrido, havia 10 pessoas no brinquedo, que tem capacidade para 20. Outras duas pessoas que estavam fora ficaram feridas.
O parque foi montado no estacionamento da loja Havan, na Avenida Nestor de Moura Jardim, no bairro Parque 35. Em nota, a empresa afirmou que não tem qualquer relação com o parque, que utiliza o espaço "de forma temporária e independente" (leia a íntegra abaixo).
Análise preliminar indica precariedade da estrutura
Análise preliminar do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Civil aponta que o brinquedo que se rompeu em um parque de diversões apresenta estrutura precária e não tem todos os documentos necessários.
Equipes dos dois órgãos estiveram no Parque Las Vegas na manhã desta segunda para coletar informações que irão embasar um laudo técnico. O documento deverá indicar se o equipamento tinha condições adequadas de funcionamento.
Criança hospitalizada
O hospital regional Nelson Cornetet, de Guaíba, diz ter recebido 11 pessoas feridas no acidente no parque. Segundo a direção técnica da casa de saúde, entre elas, estão cinco crianças, dois adolescentes e quatro adultos.
Uma criança de oito anos segue hospitalizada. Ela teve uma fratura na tíbia e aguarda transferência para a Capital. O quadro é considerado estável e ela não corre risco de vida.
Contrapontos
O que diz o Parque Las Vegas
"Prezada comunidade,
O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.
Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.
Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes e continuaremos acompanhando de perto a situação, oferecendo todo o suporte necessário."
O que diz a prefeitura de Guaíba
"Em relação às manifestações sobre eventual responsabilidade do Município no caso envolvendo o parque de diversões instalado em Guaíba, esclarecemos que, após a entrevista concedida pela Delegada responsável pela investigação, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Guaíba o Decreto nº 55/2015, que estabelece os procedimentos e atribuições do Município para a expedição de licenças especial para funcionamento de atividade em caráter temporário.
Com base na análise da Delegacia de Polícia, a respeito da legislação aplicável, verificou-se que a Prefeitura de Guaíba atuou em conformidade com as normas vigentes e dentro das competências legalmente estabelecidas.
Importante destacar que, atualmente, não existe normativa que estabeleça a qualquer autoridade pública, ou mesmo ao Município, a tarefa de realizar a fiscalização individual de equipamentos em parques de diversões. Contudo, há necessidade de apresentação de laudos técnicos (de instalações elétricas, de segurança das estruturas, de controle de materiais de revestimentos e de equipamentos de utilização de público), os quais são assinados por responsável técnico profissional habilitado pelo CREA/RS, que foi realizado. O procedimento legal previsto concentra-se na verificação dos laudos e demais documentações exigidas para o funcionamento da atividade.
Dessa forma, estando a documentação apresentada em conformidade com a legislação, cabe ao Município a emissão do respectivo alvará.
A Administração Municipal reforça que sempre colaborará com as autoridades competentes no esclarecimento dos fatos e seguirá avaliando medidas que possam aperfeiçoar os processos de fiscalização e segurança em eventos futuros."
O que diz a Havan
"A Havan informa que o parque instalado no estacionamento da filial de Guaíba não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente.
A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta noite e se solidariza com as pessoas feridas e seus familiares. Todas as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas para avaliação médica.
Desde o primeiro momento, as autoridades competentes foram acionadas e estão conduzindo a apuração dos fatos. A Havan segue acompanhando o caso de perto e permanece à disposição para colaborar com o que for necessário."