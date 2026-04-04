"Nada pode ser descartado", diz Lito Sousa sobre acidente de avião com quatro mortos em Capão da Canoa

Lito Sousa analisou ocorrência no RS em contato com a Rádio Gaúcha. Reprodução / Aviões e Músicas - Lito Sousa

As causas do acidente de avião que deixou quatro pessoas mortas em Capão da Canoa, nesta sexta-feira (3), devem ser conhecidas somente depois da publicação do relatório preliminar da investigação. Por ora, nenhuma hipótese pode ser descartada, avalia o especialista em aviação Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas no YouTube.

Em contato com o programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, Lito disse que fatores como falha de motor, peso do avião e qualidade do combustível foram levantados por pilotos que discutiram sobre o tema durante o dia.

— Ainda é muito cedo para entendermos esse triste acidente que aconteceu em Capão da Canoa. Já existe muita especulação em grupos dos pilotos (...) Não se pode descartar nenhum motivo para ter ocorrido o acidente, seja ele um motivo operacional, seja ele um fator humano, um fator meteorológico. Nada pode ser descartado nesses primeiros momentos — disse Lito.

As investigações são conduzidas pelo Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), com sede em Canoas. A divisão integra o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB).

— Só nos resta guardar mesmo o relatório preliminar do Seripa, o órgão regional que vai cuidar da investigação desse acidente, que deve ser publicado em 30 dias. Informações factuais apenas. Ainda não vai ter nenhuma definição sobre a causa do acidente, mas já teremos informações factuais sobre a aeronave, sobre a operação e mais alguma coisa que eles puderem publicar nesses 30 dias — explica o especialista.

O acidente

O avião modelo PA-46-350P, conhecido como Piper Malibu, partiu de Itápolis (SP), fez escala em Forquilhinha (SC) e pousou em Capão da Canoa na manhã desta sexta. Por volta de 10h30min, a aeronave entrou na pista de decolagem para levantar voo.

O avião, em baixa altitude, bateu na fiação localizada ao fim da pista, cruzou a Avenida Valdomiro Cândido dos Reis e atingiu o imóvel pertencente a um restaurante às 10h38min. Uma explosão, registrada por câmeras de segurança, assustou moradores e quem passava pelo local. Ninguém no solo ficou ferido.

Durante a tarde, estruturas danificadas foram derrubadas e escombros, retirados para permitir o acesso para a remoção dos corpos.