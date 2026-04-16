Mulher morre após misturar produtos de limpeza na Bahia; entenda os riscos

Produtos quando misturados podem perder eficácia e causar danos à saúde. natali_mis / stock.adobe.com

A mistura de materiais de limpeza provocou a morte de uma mulher de 39 anos em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, Bahia. A informação foi confirmada pelo primo dela, o influenciador e farmacêutico Diego Steffen, através de um vídeo nas redes sociais.

De acordo com ele, Eveline Paulo da Silva Lobo morreu no dia 7 de abril, enquanto limpava o banheiro de casa, utilizando uma mistura de água sanitária com outro produto não especificado.

A mulher teria começado a sentir falta de ar durante a limpeza, pois a mistura dos químicos pode liberar gases tóxicos (entenda abaixo). De acordo com o farmacêutico, a morte ocorreu menos de 10 minutos após Eveline começar a passar mal

— Automaticamente, quando ela (Evelline) inalou, a glote fechou, impedindo toda e qualquer respiração — explicou Steffen.

Os riscos de misturar água sanitária com outros produtos químicos

De acordo com a professora doutora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e líder do Grupo de Pesquisa do Laboratório de Poluição Ambiental, Cristiane Oliveira, a água sanitária em si já é um produto químico que contém hipoclorito de sódio, que deve ser manipulado com cuidados para evitar uma toxicidade.

Além disso, a substância reage com produtos de limpeza que possuem amônia, ácidos e álcoois, que estão presentes em outros produtos de limpeza como o álcool e os desinfetantes, comumente usados nas misturas domésticas, resultando na geração de gases tóxicos para o organismo humano, e que podem causar irritação respiratória, lesões oculares, de pele e em casos extremos, até edema pulmonar.

— Quanto mais produtos se misturam, maior a concentração desses gases que são inalados durante aquele momento da limpeza — reforça Cristiane.

A perda de eficiência dos produtos também é uma consequência da mistura. Cristiane explica que a água sanitária já possui uma alta capacidade desinfetante, mas a perde quando somada a outras substâncias, como o álcool.

— A água sanitária já é um desinfetante muito eficiente, muito potente. E quando ela é misturada com outros produtos como o álcool e os desinfetantes, eles todos perdem o seu papel de desinfecção. Então é altamente recomendável que não se misture, tanto pela questão de eficiência de limpeza, quanto pela questão tóxica de periculosidade dos gases ali formados — afirma.

A doutora alerta ainda para os cuidados necessários ao utilizar a água sanitária, sobretudo em espaços pequenos e fechados:

— Mesmo quando se utiliza somente a água sanitária na limpeza é importante se ter uma ventilação, porque mesmo só com a água sanitária a gente já tem algumas formações, desprendimento de gases tóxicos daquele produto.