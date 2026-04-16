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Mulher morre após misturar produtos de limpeza na Bahia; entenda os riscos

Junção de materiais com água sanitária pode resultar em gases tóxicos prejudiciais à saúde

Natália Piva*

Assistente de Conteúdo

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