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“Muita gente nos deu a mão”, dizem filhos de empresários mortos em queda de avião em Capão da Canoa

Herdeiros de Luís Antonio e Déborah Ortolani destacaram apoio recebido após o ocorrido como motivador para manter vivo legado profissional dos pais

Paulo Rocha

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