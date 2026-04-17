“Muita gente nos deu a mão”, dizem filhos de empresários mortos em queda de avião em Capão da Canoa

Fabrício (E) e Fábio (D) Belanda e Guilherme Ortolani (centro), foram criados como irmãos. André Ávila / Agencia RBS

Duas semanas após a queda de avião que matou os empresários Luís Antonio Ortolani, 61 anos, e Déborah Belanda Ortolani, 59, os filhos deles falaram pela primeira vez sobre o acidente. Em meio ao luto, eles destacam a trajetória da família e a decisão de dar continuidade ao negócio que marcou a vida dos pais por mais de três décadas.

Naturais de Ibitinga, no interior de São Paulo, Luís e Déborah moravam há cerca de 20 anos em Capão da Canoa, onde consolidaram a marca Feira de Ibitinga, referência no mercado itinerante de produtos têxteis, inicialmente focado em bordados.

O casal deixou quatro filhos: os trigêmeos Fabrício, Fábio e Felipe Belanda, de 37 anos — filhos de Déborah —, e Guilherme Ortolani, de 33 — filho de Luís —, criados como irmãos. Hoje, dois são médicos e outros dois são empresários em ramos distintos, com vidas estabelecidas no Estado de São Paulo.

— A gente já tinha uma conexão muito grande com o Rio Grande do Sul. Mas após esse acontecido, percebemos que podemos contar com bastante gente. Muita gente nos deu a mão, se solidarizou. E isso acaba fortalecendo ainda mais a nossa vontade de fazer com que esse negócio cresça — afirma Fábio Belanda.

Além dos filhos, Luis e Deborah deixaram um neto. A irmã de Deborah, Gláucia Belanda, trabalha na organização da Feira de Ibitinga há 14 anos e destaca a união da família como um fator para levar o negócio adiante.

— Eles queriam que a família estivesse sempre unida. A gente sempre se deu muito bem e trabalhou muito bem, nunca tivemos problema algum. Eles achavam que essa união fazia a nossa força — relata Gláucia.

Gláucia perdeu a irmã no acidente. André Ávila / Agencia RBS

A família evita comentar diretamente o acidente, que segue sob apuração, pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Um relatório preliminar deve ser apresentado dentro de 15 dias. Os filhos disseram não ter conhecimento de transação em curso para a compra do avião e lembraram que os pais não tinham medo de voar.

— Ultimamente eles andavam com frequência em aeronaves fretadas, mas não tinham medo — diz Guilherme.