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MP apura suspeitas de violência, abusos e irregularidades em casas de acolhimento de crianças e adolescentes em Porto Alegre

Inspeções em locais mantidos por prefeitura e governo do Estado levaram a abertura de 45 expedientes em 2025 e outros 17 em 2026

Adriana Irion

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