Morre Roberto Drechsler, aos 74 anos, ex-funcionário da rede BIG e gremista apaixonado

Roberto Drechsler trabalhou por 38 anos no varejo e será lembrado pelo amor ao Grêmio, à família e aos hábitos simples. Antônio Carlos Góes dos Santos / Acervo Pessoal

Ex-funcionário da rede BIG por décadas e torcedor apaixonado do Grêmio, Roberto Drechsler morreu em 19 de abril, aos 74 anos, no Hospital de Viamão. Natural de Guaíba, construiu trajetória profissional no setor supermercadista e será lembrado pelo vínculo com a família, pelo gosto pelo futebol e pela vida simples.

Nascido em 22 de fevereiro de 1952, em Guaíba, Roberto trabalhou desde cedo na agricultura, especialmente no cultivo e na colheita de fumo em Sertão Santana, no Sul do Estado. Mais tarde, viveu em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde deu sequência aos estudos.

Concluiu o Ensino Médio e formou-se técnico em Contabilidade no Colégio Protásio Alves, em Porto Alegre. A formação abriu caminho para uma longa carreira no comércio.

Quase quatro décadas no varejo

Roberto atuou por 38 anos na rede de hipermercados BIG, passando por diferentes fases empresariais do grupo, entre elas Companhia Real de Distribuição, Josapar, Sonae e Walmart, controladoras da marca ao longo do tempo.

No ambiente de trabalho, construiu uma trajetória marcada pela dedicação e pela permanência em um setor de constantes transformações.

Paixão pelo Grêmio e pelo rádio

Fora do expediente, o futebol ocupava espaço central em sua rotina. Gremista desde jovem, gostava de ir ao Estádio Olímpico para acompanhar o time e também assistia partidas de diferentes campeonatos aos finais de semana.

Outra companhia constante era o rádio. Roberto acompanhava noticiários, esportes e programas musicais. Tinha preferência por bandas como Creedence Clearwater Revival, além de artistas ligados ao rock das décadas de 1960 e 1970 e à Jovem Guarda.

Família e momentos simples

Casado por 48 anos com Linda Susana Drechsler, cultivava o convívio familiar e apreciava viagens ao litoral catarinense. Itapema, Bombas e Bombinhas estavam entre os destinos preferidos.

Nos últimos anos, mantinha o hábito de caminhar regularmente, muitas vezes acompanhado pelos cães Rex e Branca.