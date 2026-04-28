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Morre Roberto Drechsler, aos 74 anos, ex-funcionário da rede BIG e gremista apaixonado

Natural de Guaíba, ele construiu carreira no varejo e era conhecido pelo amor ao futebol, à música e à família

Zero Hora

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