Morre o jornalista Luiz Carlos Olêa Almeida, aos 73 anos

Jornalista teve passagem pela RBS TV e por emissoras nacionais ao longo da carreira. Ulisses Nenê / Acervo Pessoal

O jornalista Luiz Carlos Olêa Almeida morreu aos 73 anos, no dia 25 de março, em decorrência de complicações de saúde. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ele teve uma trajetória consolidada na televisão brasileira, com passagem pela RBS TV, além de emissoras como Globo e Band. Aposentado, vivia em São Borja, sua cidade natal, onde foi sepultado.

Olêa iniciou a carreira na então TV Gaúcha, atual RBS TV, onde atuou por cerca de uma década em diferentes funções, como pauteiro, produtor, editor e editor-chefe. Ao longo dos anos, ampliou sua atuação em redações de diferentes regiões do país, incluindo experiências em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina, além de passagens por veículos como a TVE no Rio Grande do Sul e trabalhos em instituições públicas.

Também teve participação ativa no movimento estudantil durante a década de 1970, período em que presidiu a casa de estudantes Juventude Universitária Católica Casa 7 (JUC 7). Ao longo da vida, manteve envolvimento com entidades da categoria, como o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul (Sindjors), e defendeu pautas ligadas à democracia, aos direitos humanos e à justiça social.

Depoimentos

Colegas lembram de Olêa como um profissional dedicado e, sobretudo, como alguém marcado pela generosidade no convívio diário. A jornalista Regina Lemos, que trabalhou com ele na RBS, recorda a relação de amizade construída ao longo dos anos.

— Ele sempre foi um grande amigo, daqueles que estão prontos para ajudar. Era uma pessoa íntegra, presente, que cultivava as relações. Deixou muita saudade.

O jornalista também é lembrado por momentos fora da redação, em encontros informais e conversas que atravessaram décadas.

— Era alguém que mantinha o vínculo com as pessoas, com a profissão e com a vida — resume Regina.

Para o jornalista Carlos Bastos, que foi seu superior na TV Gaúcha, Olêa se destacava tanto pela qualidade profissional quanto pelo perfil humano.

— Era uma excelente pessoa e um profissional que se destacou nos telejornais. Acabou seguindo para a Globo pela competência que tinha — diz.

Descrito pela família como um leitor assíduo, apreciador de cinema e torcedor do Grêmio, Olêa também era reconhecido pela facilidade em fazer amizades e pela presença constante na vida de quem o cercava. Não teve filhos e deixa irmãs e sobrinhos.

As despedidas ocorreram no interior do Estado, com sepultamento em São Borja.