Morre Gilberto Tubino da Silva, referência da cirurgia vascular no RS, aos 89 anos

Médico e professor, Gilberto Tubino da Silva marcou a cirurgia vascular no RS e formou gerações de profissionais. Arquivo Pessoal / Reprodução

Médico cirurgião vascular, professor emérito e uma das principais referências da área no Rio Grande do Sul, Gilberto Tubino da Silva morreu em 12 de abril de 2026, aos 89 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral.

Natural de Quaraí, na Fronteira Oeste, construiu uma trajetória marcada pela atuação na medicina, no ensino e na formação de profissionais ao longo de décadas.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), iniciou a carreira na Santa Casa de Porto Alegre, onde realizou estágio em cirurgia geral entre 1962 e 1964. Na sequência, buscou especialização na área de angiologia e cirurgia vascular, com formação no Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro, e no Instituto Policlínico de Barcelona, na Espanha.

Foi em Passo Fundo que consolidou sua trajetória profissional e acadêmica, especialmente na Universidade de Passo Fundo (UPF), onde exerceu funções como professor, chefe de departamento e diretor da Faculdade de Medicina.

Pioneirismo e legado acadêmico

Ao longo da carreira, teve papel decisivo na consolidação da cirurgia vascular como área estruturada no ensino médico brasileiro, sendo um dos responsáveis por inserir a disciplina nos currículos das faculdades de medicina do país.

Em 1981, participou do primeiro transplante renal realizado no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, marco importante para a medicina na região. Também esteve à frente da criação e coordenação de programas de residência médica em cirurgia vascular, contribuindo diretamente para a formação de especialistas que hoje atuam em diferentes partes do Brasil.

Professor emérito da UPF, dedicou-se à formação acadêmica por décadas, além de atuar na produção científica, com artigos publicados no Brasil e no exterior. Também criou a Revista Médica da Faculdade de Medicina da UPF e foi editor de publicações voltadas à área da saúde.

Sua atuação institucional incluiu participação em entidades médicas e academias científicas, além da presidência de organizações da especialidade no Estado. Em reconhecimento à contribuição à medicina, recebeu distinções como a Ordem do Mérito Angiológico René Fontaine.

Além da carreira médica e acadêmica, também teve participação na vida pública local, tendo exercido mandato como vereador em Passo Fundo.

Gilberto Tubino da Silva deixa filhos, netos, amigos e uma extensa rede de ex-alunos e pacientes, que o reconhecem pela dedicação à medicina e pelo compromisso com a formação profissional.

*Com orientação e supervisão de Caue Fonseca