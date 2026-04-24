Geral

Aos 80 anos
Notícia

Morre Cezar Augusto Gazzaneo, ex-dirigente do Sindicato do Arroz 

Natural de Cachoeira do Sul, economista teve carreira no Banco do Brasil e atuou por mais de três décadas no setor orizícola

Juliano Lannes*

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