Morre Cezar Augusto Gazzaneo, ex-dirigente do Sindicato do Arroz 

Cezar Augusto Gazzaneo teve trajetória no Banco do Brasil e atuou por mais de 30 anos no Sindicato do Arroz. Fernanda Trevisan / Acervo Pessoal

O economista e ex-dirigente do setor orizícola Cezar Augusto Gazzaneo morreu no dia 3 de abril, aos 80 anos, durante uma viagem à Costa Rica. Natural de Cachoeira do Sul, na Região Central do Estado, ele construiu carreira no Banco do Brasil e, posteriormente, atuou por mais de três décadas como diretor-executivo do Sindicato do Arroz. A despedida ocorreu em 17 de abril, em Porto Alegre.

Formado em Economia, Direito e Jornalismo, Gazzaneo teve trajetória profissional marcada pela atuação no sistema financeiro e pelo envolvimento com o setor produtivo gaúcho. No Banco do Brasil, onde trabalhou por anos, exerceu diferentes funções antes de se dedicar ao segmento orizícola.

Atuação no setor do arroz

Após a aposentadoria, assumiu como diretor-executivo do Sindicato do Arroz, função que desempenhou por 32 anos. No cargo, participou de discussões relevantes para o setor, sendo reconhecido pela condução técnica e pelo compromisso com a atividade.

Interesses e estilo de vida

Leitor assíduo de jornais e ouvinte atento de rádio, mantinha interesse constante pelo noticiário e pela atualidade. Também era conhecido pelo gosto por viagens e pela curiosidade intelectual, características destacadas por familiares e amigos.

Torcedor do Internacional, frequentava o estádio com regularidade e fazia questão de compartilhar esses momentos com os netos.

Família

Casado com Ivone Muller Gazzaneo, deixa as filhas Alessandra e Luciana, os genros Daniel Pereira e Paulo Fayet, além dos netos João Vicente, Pedro e Maria Fernanda.