Morre a relações-públicas Moema Dias Bruno, referência em eventos no RS, aos 68 anos

Moema Dias Bruno construiu trajetória no mercado de eventos e ficou marcada pela capacidade de reunir pessoas e cultivar relações. Dani Flor / Acervo Pessoal

Profissional reconhecida no mercado gaúcho de eventos e marketing, a relações-públicas Moema Dias Bruno morreu na terça-feira (14), em Porto Alegre, aos 68 anos. Ela enfrentava complicações após uma cirurgia e sofreu uma parada cardíaca durante a recuperação.

Com atuação ao longo de décadas, Moema construiu uma trajetória marcada pela organização de eventos e pelo desenvolvimento de ações promocionais, especialmente em projetos ligados a grandes empreendimentos comerciais. Era conhecida pela capacidade de articulação e pelo relacionamento próximo com equipes e parceiros.

Formada em Relações Públicas, liderou iniciativas próprias e também atuou em colaboração com empresas e instituições. Foi uma das pioneiras na estruturação de eventos em shopping centers no Estado, consolidando seu nome junto ao setor.

Casada com o jornalista Telmo Flor, diretor de Redação do jornal Correio do Povo, mantinha presença frequente no ambiente da comunicação. Nos bastidores, era lembrada pela escuta atenta e pela facilidade em estabelecer vínculos. Deixa os filhos Ricardo e Daniela.

Legado de afeto e convivência

Para a família, o principal traço de Moema estava na forma alegre como conduzia a vida. A filha, Daniela, resume a essência da mãe como alguém que fazia da felicidade um princípio.

— Minha mãe era a pessoa mais feliz que eu já conheci. O legado dela é esse: insistir na felicidade e no direito de cada um ser quem é — afirma.

Segundo ela, Moema também se destacava por acolher as pessoas ao seu redor e rejeitar qualquer forma de preconceito.

— Ela abraçava todo mundo, trazia as pessoas para perto. Nunca negava ajuda — relembra.

Família e escolhas

Apesar da carreira consolidada, Moema decidiu em determinado momento priorizar a convivência com os filhos.

— Ela sempre fez questão de dizer que era mãe acima de tudo. Foi uma escolha consciente e cheia de amor — conta Daniela.

O relacionamento com o marido também é apontado como uma de suas marcas.

— Eles viveram todos esses anos muito apaixonados. Era uma parceria admirável — diz.

Leitora assídua, apreciadora de viagens e de momentos em família, Moema valorizava as experiências cotidianas e o convívio com quem estava ao seu redor.

Leia Mais Morre a professora Maria Raquel Caetano, após luta contra o câncer

Despedida