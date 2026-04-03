Geral

Acidente aéreo
Notícia

Modelo de avião que caiu em Capão da Canoa é o mesmo de acidente com sete mortos em MG em 2024

Relatório elaborado nos Estados Unidos indica que modelo é seguro, mas exigente para o piloto

Marcelo Gonzatto

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