Modelo de avião que caiu em Capão da Canoa é o mesmo de acidente com sete mortos em MG em 2024

Aeronave que caiu em Capão da Canoas era do modelo PA-46-350P. Reprodução / Reprodução

O avião que desabou sobre a área urbana de Capão da Canoa nesta sexta-feira (3), no Litoral Norte, é do mesmo modelo envolvido em outros desastres recentes ocorridos dentro e fora do Brasil. Em janeiro de 2024, uma outra aeronave do tipo PA-46-350P caiu no interior de Minas Gerais e deixou sete mortos — dois empresários do setor financeiro, as esposas deles e o filho de um dos casais, além de dois tripulantes.

Em 2019, uma versão anterior desse modelo, conhecido também como Piper Malibu, acidentou-se sobre o Canal da Mancha e provocou a morte do atacante argentino Emiliano Sala, aos 28 anos. Um relatório americano dos anos 1990 considerou o PA-46 produzido pela empresa americana Piper um aparelho seguro, mas exigente para o piloto por apresentar sistemas um pouco mais complexos do que outros do mesmo porte.

A aeronave prefixo PS-RBK, que se acidentou em Capão, estava em condição regular no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), com Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válido até 30 de maio. A documentação indica que ela foi fabricada em 1999, com seis assentos e peso máximo para decolagem de 1.970 quilos.

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Em 2024, a Piper celebrou a produção da milésima unidade do PA-46, monomotor lançado em 1983. Esta linha de aviões é apresentada pela própria empresa como sendo reconhecida por sua "performance, versatilidade e conforto".

Com velocidade de cruzeiro de aproximadamente 400 km/h, o modelo representou um esforço da empresa fabricante para abrir uma nova era de aeronaves leves com diferenciais de conforto, como uma porta lateral de acesso com escada embutida e corredor central. Algumas versões contam com pressurização da cabine, o que permite voos em altitudes maiores.

Conforme o Portal do Aviador, este foi o primeiro avião monomotor a pistão que integrou com sucesso uma grande variedade de itens de navegação, segurança e conforto, incluindo radar meteorológico a cores, GPS e TCAS (Traffic Collision Avoidance System, um sistema para evitar colisão aérea).

Como é considerado um aparelho de alta performance, exige pilotos bem preparados de acordo com um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos no começo dos anos 1990, em razão da recorrência de acidentes envolvendo o PA-46. Uma das recomendações do documento foi de reforçar o treinamento dos pilotos em áreas como sistemas integrados de orientação e controle de voo.

O texto diz: "Como resultado da investigação especial, o Conselho de Segurança fez recomendações de segurança relativas a modificações no manual de voo da aeronave PA-46 e ao treinamento de pilotos necessário para operar pequenas aeronaves pressurizadas", entre outras orientações.

Acidentes recentes com o mesmo modelo

2024

O avião modelo PA-46-350P caiu na manhã de 28 de janeiro na zona rural de Itapeva (MG), matando as sete pessoas a bordo. A aeronave havia saído de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG). Segundo testemunhas, o aparelho teria se partido durante o voo. É possível que tenha ocorrido falha estrutural ou influência de causa externa.

2019