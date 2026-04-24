Ministra Cármen Lúcia realiza Aula Magna na UFRGS; assista

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), conduz nesta sexta-feira (24), a partir das 18h, a Aula Magna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A transmissão pode ser acompanhada na íntegra no Youtube de GZH (confira no link acima).
O evento tem o tema "Violência contra a mulher: desafios contemporâneos e caminhos para o enfrentamento". Segundo a UFRGS, a atual ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abordará o tema dos feminicídios considerando perspectivas institucionais, culturais e jurídicos.