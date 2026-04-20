Ministério Público recomenda que prefeitura de Encantado suspenda contrato de coleta e tratamento de esgoto com a Corsan

Promotor também recomenda paralisação das obras do sistema de esgoto sanitário até que as irregularidades sejam sanadas. Prefeitura de Encantado / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recomendou à prefeitura de Encantado, no Vale do Taquari, nesta segunda-feira (20), a suspensão do contrato de coleta e tratamento de esgoto sanitário firmado com a Corsan/Aegea. A medida também orienta a interrupção imediata da cobrança da tarifa de esgoto e da taxa de disponibilidade dos usuários.

Segundo o promotor Heráclito Mota Barreto Neto, da promotoria de Justiça de Encantado, a concessionária falhou reiteradamente na prestação de informações à população a respeito de cobrança de tarifas, a obrigatoriedade de ligação dos imóveis à rede e as regras do novo sistema de esgotamento sanitário. Consumidores relatam dificuldade para obter atendimento e esclarecimentos junto à Corsan/Aegea, conforme a recomendação.

Além da suspensão do contrato e das cobranças, o promotor recomenda a paralisação das obras do sistema de esgoto sanitário até que as irregularidades sejam sanadas. O Ministério Público também orienta que a prefeitura e a concessionária apresentem proposta de renegociação e parcelamento das tarifas e taxas já vencidas, destinada aos consumidores que necessitarem.

A recomendação do Ministério Público também exige um plano de ação para melhorar a comunicação com os usuários, bem como a disponibilização de atendimento ao consumidor, presencial e remoto, por, no mínimo, oito horas diárias, seis dias por semana. O não cumprimento das recomendações poderá resultar na responsabilização pessoal do prefeito e do secretário municipal de Planejamento nas esferas cível, criminal e administrativa.

Procurada, a prefeitura manifestou "plena concordância com os termos da recomendação", e informou ter notificado a Corsan/AEGEA para cumprimento imediato da recomendação. Em nota (leia abaixo) disse ainda que o município já vinha adotando uma "postura firme e proativa na fiscalização contratual".

A Corsan/Aegea enviou uma nota (leia abaixo a íntegra) em que cita "que todos os serviços prestados, prazos e tarifas aplicadas pela Companhia, incluindo a de disponibilidade pela rede de esgoto, estão de acordo com a legislação vigente e são fiscalizados pelas agências reguladoras". Além disso, a Corsan também mencionou investimentos no município de Encantado, e informou que "a Companhia planeja investir na expansão do sistema de esgotamento sanitário em Encantado, em 2026, R$ 17 milhões".

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O que diz a prefeitura de Encantado

"O Município de Encantado informa que recebeu a recomendação expedida pelo Ministério Público na última sexta-feira, tendo adotado integral e imediatamente todas as providências indicadas, notificando a AEGEA/CORSAN para cumprimento imediato, em absoluta consonância com o conteúdo do documento.

A Administração Municipal manifesta plena concordância com os termos da recomendação, a qual reflete, de forma fiel, a realidade já enfrentada pelo Município ao longo dos últimos meses, marcada por reiteradas falhas na prestação dos serviços por parte da AEGEA/CORSAN, especialmente no que se refere à deficiência de comunicação com a população, à má qualidade do atendimento ao usuário e à ausência de respostas efetivas às demandas institucionais.

Importa destacar que, antes mesmo da atuação do Ministério Público, o Município já vinha adotando uma postura firme e proativa na fiscalização contratual. Nesse contexto, foram expedidas diversas recomendações administrativas à concessionária, dentre as quais se destacam:

• a exigência de adoção de medidas estruturais para evitar desabastecimento em situações previsíveis de cheias, com base em risco técnico amplamente conhecido;

• a recomendação de implantação de estrutura operacional no Município e elaboração de planos de contingência, diante das recorrentes falhas no abastecimento;

• a determinação de melhoria imediata dos canais de comunicação com a população, incluindo uso de ferramentas diretas e comunicação tempestiva em situações emergenciais.

Apesar da clareza, razoabilidade e fundamentação técnica dessas medidas, não houve resposta satisfatória por parte da concessionária até o presente momento, evidenciando postura incompatível com a natureza essencial do serviço prestado.

Ainda em 2026, diante do agravamento das reclamações da população, o Município promoveu a reorganização da estrutura de fiscalização do contrato, com atuação mais próxima, técnica e jurídica, voltada inclusive à análise de eventual necessidade de revisão contratual.

Como parte desse processo, foi editada a Instrução Normativa nº 01/2026, estabelecendo a obrigatoriedade de apresentação de relatórios detalhados pela concessionária, inclusive com dados sobre atendimento ao usuário, interrupções de serviço e indicadores operacionais, como forma de garantir transparência e efetiva fiscalização.

Entretanto, em resposta formal, a AEGEA/CORSAN recusou-se a cumprir integralmente as exigências, alegando incompatibilidades regulatórias e questionando a competência do Município, conforme manifestação encaminhada à Administração.

Tal postura revela não apenas resistência injustificada à fiscalização contratual, mas um grave desrespeito ao Município e, sobretudo, à população de Encantado, que segue enfrentando falhas recorrentes em um serviço público essencial.

O Município ressalta que o atual modelo regulatório do saneamento, embora imponha a intermediação de agência reguladora para aplicação de sanções, não pode servir como escudo para a ineficiência ou para a negligência na prestação do serviço.

Diante da escalada de problemas, da ausência de cooperação da concessionária e da negativa de fornecimento de informações essenciais à fiscalização, o Município já adotou providências formais para instauração de análise contratual junto à AGERGS, buscando as medidas cabíveis no âmbito regulatório.

Por outro lado, a atuação do Ministério Público, especialmente no que se refere à defesa direta dos consumidores, é considerada não apenas legítima, mas absolutamente necessária e complementar à atuação do Município, razão pela qual recebe apoio integral da Administração Municipal.

O Município de Encantado reafirma seu compromisso com a população e seguirá adotando todas as medidas administrativas, regulatórias e judiciais cabíveis para assegurar a adequada prestação dos serviços públicos de saneamento, não tolerando a continuidade de falhas que impactam diretamente a dignidade e a qualidade de vida dos munícipes."

O que diz a Corsan

"Com relação à notificação recebida da Prefeitura de Encantado, a Corsan reafirma seu compromisso com a transparência e o diálogo permanente com autoridades públicas e órgãos de controle, destacando que, como sempre ocorre, prestará todas as informações necessárias para esclarecer dúvidas e questionamentos encaminhados.

Sobre o projeto de esgotamento sanitário, destaca que todos os serviços prestados, prazos e tarifas aplicadas pela Companhia, incluindo a de disponibilidade pela rede de esgoto, estão de acordo com a legislação vigente e são fiscalizados pelas agências reguladoras. Ainda sobre o tema, problemas pontuais na prestação dos serviços, quando ocorrem e são encaminhados pelos canais de atendimento da Corsan, são esclarecidos e, quando necessário, corrigidos pela Companhia.

Importante reforçar que a Corsan está conduzindo o maior plano de investimentos em obras de saneamento da história do Rio Grande do Sul, com o objetivo de cumprir, até 2033, as metas determinadas pela lei do Marco Legal do Saneamento, garantindo mais saúde e qualidade de vida aos gaúchos.

Investimentos em Encantado

A Companhia planeja investir na expansão do sistema de esgotamento sanitário em Encantado, em 2026, R$ 17 milhões. Serão 2,5 mil novas residências com acesso à coleta e ao tratamento de esgoto, com 24 quilômetros de rede implantadas, duas estações de bombeamento de esgoto e uma nova estação de tratamento.

Além da expansão da rede de esgoto, os investimentos da Corsan, que chegarão até 2033 a R$15 bilhões no Estado, incluem melhorias e modernização também do sistema de fornecimento de água. Em Encantado, está em andamento um plano de ação, com obras e melhorias que visam qualificar o sistema de abastecimento no município.

Para sua realização estão previstos investimentos de cerca de R$ 2,2 milhões. Nos últimos seis meses, já houve a instalação de um poço tubular profundo na Rua Livramento, que irá potencializar o abastecimento de água nos bairros Planalto, Lambari, Barra do Jacaré, Jacarezinho e Jardim das Fontes. A Companhia aguarda as instalações da concessionária de energia elétrica para colocar o poço em operação.