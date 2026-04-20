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Ministério Público recomenda que prefeitura de Encantado suspenda contrato de coleta e tratamento de esgoto com a Corsan

Administração municipal manifestou "plena concordância com os termos", e informou ter notificado a concessionária

Paulo Rocha

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