Memorial em homenagem às vítimas de acidente com ônibus da UFSM é inaugurado em Santa Maria

Memorial foi instalado na área central do Colégio Politécnico da UFSM, em um espaço de circulação entre prédios. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Um memorial em homenagem aos sete estudantes que morreram no acidente com um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (1º), no campus da instituição. O espaço foi idealizado pela Associação das Vítimas e Familiares (Avapi), em parceria com a universidade.

A cerimônia começou às 10h e reuniu familiares, sobreviventes e membros da comunidade acadêmica. O momento foi marcado por abraços e choro. Muitos vestiam camisetas produzidas em memória das vítimas.

Representantes de diferentes religiões participaram da solenidade e falaram palavras de fé. O salão do Colégio Politécnico da UFSM ficou lotado durante a cerimônia.

Memorial foi pensado para integrar o cotidiano da universidade. Tayline Manganeli / Agencia RBS

O memorial é composto por uma estrutura de madeira com sete vasos de flores, cada um representando uma das vítimas: Dilvani, Fátima, Flávia, Elizeth, Janaína, Marisete e Paulo Victor. As espécies foram escolhidas pelas famílias.

Os recursos para a construção vieram do Colégio Politécnico da UFSM. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Cristina Zanini Santana, uma das sobreviventes e hoje presidente da Avapi, afirma que a instalação da estrutura simboliza a luta para que tragédias como esta, não se repitam:

— Foi muito doído para todos nós. Mas precisamos fazer algo em memória, porque isso não pode ser esquecido. Me arrepia lembrar que carregamos cada um dos sete conosco. Neste momento seguimos lutando pelo o que deve ser dado a nós: nossos atendimentos médicos, psicológicos, cirurgias — porque tem gente que ainda aguarda procedimentos.

No local, há uma placa com uma mensagem e o nome das vítimas. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Relembre o caso

O acidente completa um ano no próximo sábado (4). Na ocasião, o ônibus da frota da universidade transportava alunos e professores do curso técnico de Paisagismo para uma visita a um cactário, quando saiu da pista e caiu em um barranco. Além das sete mortes, outras 26 pessoas ficaram feridas.

ônibus levava estudantes do Colégio Politécnico da UFSM a um cactário do município. André Ávila / Agencia RBS

Investigação e responsabilização

A investigação da Polícia Civil indiciou três pessoas por homicídio culposo e lesões corporais culposas: o motorista, por não seguir técnicas de segurança; o responsável pelo núcleo de transporte da universidade, pela falta de manutenção adequada do veículo; e a representante da empresa contratada, por descumprimento de exigências. O inquérito precisou ser reencaminhado ao Ministério Público após pedido de ampliação, e ainda não há decisão sobre eventual denúncia à Justiça.

Contrapontos

Em nota, as defesas do motorista (leia a íntegra abaixo) e da empresa (leia a íntegra abaixo) afirmaram que agiram dentro da legalidade e que não podem se responsabilizar pela qualidade do veículo utilizado. Já a UFSM (leia o posicionamento abaixo) informou que encaminhou um dossiê com os resultados de uma sindicância, apontando, entre outros fatores, que o ônibus estava com as revisões em dia. A universidade também destacou que, após o acidente, passou a adotar vistorias de pré e pós-viagem e implementou um sistema de telemetria para monitoramento em tempo real da velocidade e da localização da frota.

Confira os posicionamentos

Nota da defesa do motorista

Transcorridos doze meses do grave acidente envolvendo ônibus vinculado a UFSM, o inquérito policial permanece sem conclusão, e mantém indiciado o motorista, um profissional com mais de 15 anos de atividade profissional irrepreensível, sem histórico de infração de trânsito em seu prontuário. É inaceitável que se tente atribuir responsabilidade a quem, na verdade também foi vítima de negligência. O veículo apresentava falhas no sistema de freios, cuja manutenção era de responsabilidade exclusiva da instituição. O motorista Rodolfo, sofreu ferimentos sérios tentando salvar o maior número de vítimas. O motorista Rodolfo vem sendo duplamente penalizado seja pelo trauma do acidente, seja pela estigmatização, decorrente do indiciamento precipitado. Os efeitos deste acidente e do indiciamento trazem inúmeros prejuízos ao motorista Rodolfo, pois o mesmo não encontra colocação no mercado de trabalho em razão do fatídico acidente, qual deixou arca indelével na nossa comunidade e em nosso estado.

Nota da Phenix Soluções Ltda

A Phenix Soluções Ltda. vem a público, com profundo e sincero respeito à dor suportada pelas vítimas e imensa sensibilidade pela fatalidade ocorrida, manifestar sua irrestrita solidariedade a todos os envolvidos e seus familiares neste triste evento. Compreendemos o peso dessa tragédia humana e compartilhamos da legítima consternação que ela suscita.

Neste momento, gostaríamos de ressaltar a atuação do motorista do ônibus, um profissional prudente e com mais de 15 anos de experiência e com todos os cursos exigidos pelo contrato. Diante de um colapso físico e incontrolável do sistema de freios enquanto trafegava em um trecho de declive, ele empregou toda a sua capacidade técnica para tentar conter o veículo pesado. A sua manobra extrema e defensiva de direcionar o ônibus para as margens da pista, ao que tudo indica, evitou que a tragédia fosse ainda maior.

Sobre as questões técnicas, os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul aos quais tivemos acesso sugerem que o evento foi causado por uma falha mecânica, apontando um desgaste excessivo e problemas de fixação nas lonas de freio do coletivo. O documento atesta que o sistema de freio do veículo já se apresentava comprometido, o que não era possível de ser verificado pelo motorista.

É muito importante esclarecer, com o devido respeito aos fatos, que o ônibus envolvido no infortúnio pertence exclusivamente ao patrimônio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A

responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva da frota recai integralmente sobre a administração pública, uma vez que, desde outubro de 2022, um aditivo contratual suprimiu da Phenix as funções de mecânica, limitando a nossa atuação basicamente à disponibilização dos condutores profissionais.

Reiteramos nosso mais profundo e sincero pesar pelas perdas humanas irreparáveis e seguimos à inteira disposição para colaborar com tudo o que for necessário para o total esclarecimento dos fatos.

Pelotas/RS, 31 de março de 2026

Nota da UFSM

Em relação ao acidente do ônibus da UFSM na cidade de Imigrante (RS), a Universidade, compreendendo que se tratava de uma viagem oficial e de um veículo da frota própria, atuou em duas frentes prioritárias: o amparo humano e a busca pela elucidação técnica das causas do acidente.

Acolhimento e Suporte

A UFSM estruturou um Setor de Acolhimento dedicado exclusivamente aos atingidos. Esta rede conta com uma equipe multidisciplinar (psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) e grupos de apoio mútuo.

A instituição tem garantido, dentro dos limites da administração pública, o custeio de medicamentos e intervenções médicas não cobertas pelo SUS, além de manter participação ativa em todas as mediações conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), focadas no bem-estar e na saúde das vítimas.

Transparência e Elucidação dos Fatos

Foi designada uma comissão sindicante, formada por servidores de carreira da UFSM, com elevada qualificação técnica, profissionais com titulação de doutorado na área de engenharia mecânica, com experiência na análise de eventos dessa natureza, inclusive na elaboração de laudos técnicos relacionados a acidentes veiculares.

Os principais pontos deste trabalho indicam:

● Conformidade Técnica: O veículo estava com as revisões e manutenções preventivas e corretivas em dia, conforme comprovado por registros documentais.

● Segurança: O laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) confirmou a presença de todos os cintos de segurança no veículo.

● Colaboração com a Justiça: Todo o dossiê da sindicância foi entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

A UFSM aguarda a análise do órgão e a manifestação do Judiciário para que as responsabilidades, técnicas ou humanas, sejam devidamente apontadas.

Compromisso

A UFSM intensificou vistorias de pré e pós-viagem e adotou sistema de telemetria para monitoramento em tempo real de velocidade e localização da frota.

A burocracia do serviço público, por vezes, impõe ritos que não acompanham a urgência do desejo de reparação das vítimas, o que lamentamos. No entanto, o compromisso da UFSM permanece: seguir apoiando nossos estudantes e servidores e colaborar integralmente com as autoridades para que a justiça seja feita.

Gabinete da Reitoria - 01/04/2026

Nota do Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recebeu a sindicância instaurada pela UFSM. São cerca de três mil páginas que estão em análise - sem prazo - pela Promotoria. Em relação a pedidos feitos para Polícia Civil e IGP, o MPRS segue aguardando retorno de laudos.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) atua desde o dia do acidente envolvendo ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Imigrante, no acolhimento às vítimas e familiares. O atendimento ocorre de forma individual, contemplando atualmente 12 vítimas, e também por meio da Associação das Vítimas do Acidente em Imigrante (AVAPI), atendida mensalmente pelo MPRS, com atividades realizadas na Central de Atendimento às Vítimas e Familiares de Vítimas de Crimes e Atos Infracionais de Santa Maria, conhecida como Espaço Bem‑Me‑Quer.