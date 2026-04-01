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Lembrança dolorida
Notícia

Memorial em homenagem às vítimas de acidente com ônibus da UFSM é inaugurado em Santa Maria

Espaço lembra os sete estudantes mortos na tragédia, que completa um ano no próximo sábado (4). Investigação da Polícia Civil indiciou três pessoas por homicídio culposo e lesões corporais culposas 

Tayline Manganeli

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