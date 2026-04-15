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Ingressos para aula com ministra Cármen Lúcia na UFRGS se esgotam em 15 minutos; distribuição gera críticas

Evento ocorrerá no dia 24 de abril, às 18h, no Salão de Atos (Avenida Paulo Gama, 110), em Porto Alegre. A aula será transmitida ao vivo pelo canal da UFRGS TV no YouTube

Gabriel Jacobsen

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