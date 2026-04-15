Ingressos para aula com ministra Cármen Lúcia na UFRGS se esgotam em 15 minutos; distribuição gera críticas

Ministra, que integra a Primeira Turma do STF, tem perfil discreto. Antonio Augusto/STF / Divulgação

A aula magna da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sobre o tema feminicídios mobilizou estudantes que fizeram fila desde cedo e esgotaram os ingressos disponíveis em 15 minutos de distribuição, na manhã desta quarta-feira (15), nos campi de Porto Alegre. Na unidade da UFRGS do Litoral Norte, os tíquetes duraram 15 minutos mais, também segundo informações da universidade.

A distribuição dos 1174 ingressos iniciou às 9h. As filas, contudo, começaram a se formar por volta das 7h15min em parte dos pontos de distribuição, de acordo com a assessoria da universidade.

A aula magna terá o tema “Violência contra a mulher: desafios contemporâneos e caminhos para o enfrentamento”. Segundo a UFRGS, a fala abordará o tema dos feminicídios considerando perspectivas institucionais, culturais e jurídicos.

O evento ocorrerá no dia 24 de abril, às 18h, no Salão de Atos (Avenida Paulo Gama, 110), em Porto Alegre. A aula será transmitida ao vivo pelo canal da UFRGS TV no YouTube.

Mantendo a sua trajetória discreta, a ministra não deve conceder entrevista coletiva à imprensa.

Centro Acadêmico do Direito reivindica ingressos

O Centro Acadêmico André da Rocha (CAAR), que representa os estudantes do Direito da UFRGS, emitiu nota criticando o sistema de distribuição dos ingressos e afirmando que houve casos de retirada de mais do que dois tíquetes por pessoa e relatos de furos a filas No texto, o CAAR também reclamou do fato de não haver reserva de ingressos para a Faculdade de Direito que, na avaliação do centro acadêmico, tem maior relação com o tema do evento.

“Ressaltamos que a eventual priorização de estudantes da Faculdade de Direito não se trata de privilégio, mas sim de um critério de justiça, considerando a pertinência temática da atividade com a formação jurídica”, diz trecho da nota.