Incêndio de grandes proporções atinge vegetação às margens da BR-290, em Eldorado do Sul; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação às margens da BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira (2). A ocorrência foi encerrada às 23h30min – seis horas após o início das chamas.

O fogo se alastrou em uma área de campo, entre os quilômetros 109 e 111 da rodovia, nos fundos de antigos silos de arroz. Não há registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul, focos de fogo começaram a ser avistados por volta das 17h30min.

Uma das técnicas usada para conter o incêndio foi o uso de retroescavadeiras, pois elas cortam o caminho do fogo e evitam que ele se espalhe. Batedores, que são instrumentos parecidos com pás, também foram usados.