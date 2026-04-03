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Incêndio de grandes proporções atinge vegetação às margens da BR-290, em Eldorado do Sul; veja vídeo

Fogo se alastrou em uma área de campo, entre os quilômetros 109 e 111 da rodovia. Não há registro de feridos

Júlia Ozorio

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Airton Lemos

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