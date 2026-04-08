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Incêndio atinge telhado do velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Fogo começou por volta das 4h desta quarta-feira; mais de 60 bombeiros atuam no combate às chamas

Zero Hora

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