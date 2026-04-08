Incêndio atinge telhado do velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atinge o telhado do Velódromo Municipal do Rio, na Barra da Tijuca. Os bombeiros seguem atuando no combate ao fogo, que se iniciou por volta das 4h desta quarta-feira (8).
Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, pelo menos 60 agentes e mais de 20 viaturas estão mobilizadas no combate ao fogo. Não há previsão para que os trabalhos sejam concluídos.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre feridos. Criado para as Olímpiadas de 2016, o velódromo recebeu as competições de ciclismo dos jogos e, desde então, serve para provas e treinamentos.