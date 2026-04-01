Incêndio atinge quatro casas e destrói três no bairro Sarandi, em Porto Alegre

incêndio foi registrado no fundos das casas, local de difícil acesso. Gustavo Gossen / Agencai RBS

Um incêndio atingiu quatro residências no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (1). O fogo começou pouco depois da meia-noite na Rua Dona Alzira, na altura do número 1835.

Três das casas foram totalmente destruídas pelas chamas.

Uma idosa inalou fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve outros feridos.