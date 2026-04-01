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Incêndio atinge quatro casas e destrói três no bairro Sarandi, em Porto Alegre

Fogo começou pouco depois da meia-noite na Rua Dona Alzira; uma idosa foi atendida após inalar fumaça

Gustavo Gossen

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