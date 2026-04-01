Incêndio atinge quatro casas e destrói três no bairro Sarandi, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu quatro residências no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (1). O fogo começou pouco depois da meia-noite na Rua Dona Alzira, na altura do número 1835.
Três das casas foram totalmente destruídas pelas chamas.
Uma idosa inalou fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve outros feridos.
Três caminhões do Corpo de Bombeiros Militar atuaram no combate ao incêndio. As causas do fogo serão investigadas.