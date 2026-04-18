Incêndio atinge distribuidora de laticínios em Santa Cruz do Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial no bairro Germânia, em Santa Cruz do Sul, na madrugada deste sábado (18), por volta da 1h05min.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas estavam concentradas no pavilhão de uma empresa distribuidora de laticínios. No local, estavam seis caminhões e um carro, que tiveram perda total. Outros dois veículos que estavam no pátio também foram atingidos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. As chamas foram contidas, evitando que o fogo se alastrasse para outros pavilhões e para uma residência localizada no mesmo terreno.