Imagens mostram incêndio que atingiu restaurante após queda de avião em Capão da Canoa; veja fotos

O Restaurante Dom Inácio pegou fogo após a queda de um avião em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na manhã desta sexta-feira (3). O acidente deixou os quatro ocupantes da aeronave mortos.
O estabelecimento estava fechado no momento do acidente em razão de uma reforma. Caso estivesse funcionando, haveria pelo menos 15 pessoas trabalhando no local, entre elas, cinco familiares dos proprietários do estabelecimento, conforme o proprietário Douglas Roos contou em entrevista à Rádio Gaúcha.
— Não tínhamos seguro do restaurante. Estávamos em fase de transição. A gente até se impressiona porque até 16 de março estava segurado por um banco. Assinaríamos semana que vem a nova apólice. Desde 2014 com seguro. Nos 15 dias sem seguro acontece isso — contou o proprietário.
Acidente aéreo em Capão da Canoa
Quem são as vítimas do acidente
Morreram no acidente os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o sócio da empresa de aviação a que pertencia a aeronave, Renan Saes, e o piloto Nelio Maria Batista Pessanha.
Déborah e Luis eram os sócios e administradores da tradicional Feira de Ibitinga. A prefeitura confirmou que a aeronave partiu de São Paulo.