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Homem é preso por abandonar três filhotes de cachorro em saco plástico em Cachoeira do Sul

Cães foram localizados nos fundos de um campo de futebol e encaminhados para atendimento veterinário

Gustavo Gossen

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