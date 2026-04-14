Homem é preso por abandonar três filhotes de cachorro em saco plástico em Cachoeira do Sul

Animais têm cerca de 15 dias de vida. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por abondar três filhotes de cachorro em Cachoeira do Sul, no centro do Estado. Os animais foram encontrados dentro de um saco plástico na segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, os cachorrinhos estavam em um barranco, nos fundos do campo do Centro Esportivo Municipal. A equipe foi até o local após receber denúncia.

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A ação ocorreu em parceria com o setor de fiscalização ambiental da prefeitura.

Os filhotes têm aproximadamente 15 dias de vida e foram recolhidos para atendimento veterinário. O homem vai responder por crime de maus-tratos.