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Há quase 60 anos, queda de avião à beira-mar em Tramandaí deixou mortos e feridos: "Era muito sangue"

No dia 7 de fevereiro de 1967, pelo menos 10 pessoas faleceram na queda da aeronave. Até hoje há incertezas em relação ao número de vítimas

André Malinoski

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