Há quase 60 anos, queda de avião à beira-mar em Tramandaí deixou mortos e feridos: "Era muito sangue"

A queda do avião de pequeno porte sobre uma área residencial de Capão da Canoa, na manhã desta sexta-feira (3), não foi o primeiro acidente envolvendo aeronaves no Litoral Norte. No dia 7 de fevereiro de 1967, um Piper Cherokee, prefixo PT-CLO, caiu à beira-mar de Tramandaí.

Na época, pelo menos 10 pessoas morreram e outras sete ficaram feridas. Até hoje há incertezas em relação ao número de vítimas, em decorrência das disparidades de grafia dos nomes em listas diferentes.

Há quase 60 anos, a queda ocorreu em torno das 10h30min de uma terça-feira de Carnaval. O tempo estava nublado, a praia cheia de banhistas e o mar limpo. O avião pertencia a um industrial de São Paulo que estava a bordo. Além do proprietário, outros dois passageiros mais o piloto, seguiam do Sul para o Norte, em direção a Imbé.

A rota do voo também gera dúvidas. Na ocasião, testemunhas relataram que teria decolado de São Paulo, enquanto outros asseguraram que, na verdade, teria vindo de um campo de pouso em Tramandaí.

Conforme relatos de testemunhas da época, o avião voava em baixa altitude e parecia torto e com a asa esquerda pendente. O Piper aproximou-se dos banhistas e voou quase tocando a fuselagem no mar. Com pouca altura, a asa atingiu três mulheres na orla — as três morreram na hora em função do choque. Naquele momento, cerca de 6 mil pessoas aproveitavam o dia de praia nas imediações.

Na sequência, o avião colidiu contra o solo e capotou mais de uma vez, atingindo outras pessoas e parando na areia, em frente ao Edifício Paulo Hoffmeister.

No banco traseiro, os dois passageiros chegaram a sobreviver à queda, mas não às chamas que tomaram o interior da cabine. O fogo se estendeu em direção ao mar e uma cortina de fumaça subiu para o céu.

Uma multidão de curiosos aglomerou-se em torno do avião despedaçado enquanto as forças de resgate e segurança trabalhavam. Mães assustadas tiravam os filhos pequenos da água. Uma aeronave C-47 da Força Aérea Brasileira (FAB) conduziu as pessoas feridas para Porto Alegre. Três corpos foram transportados para São Paulo pela FAB.

Pelo menos 10 pessoas morreram. Lemyr Martins / Agencia RBS

"Lembro que era muito sangue"

A professora aposentada Neusa Maciel Santos, 71 anos, vive em São Paulo. Na época do acidente em 1967, residia em Tramandaí com a família. Na data da queda do avião, era apenas uma adolescente com 11 anos.

— O meu pai era construtor e a gente morava em Tramandaí. No fundo da nossa casa era o campo de aviação da Varig — conta Neusa.

No momento da queda do avião, Neusa estava brincando no pátio da casa na companhia da irmã dois anos mais velha, além de uma vizinha e um vizinho da mesma idade que ela.

Vista aérea do avião destruído em Tramandaí. Lemyr Martins / Agencia RBS

Então, começou a escutar barulho de sirenes no campo da Varig. Um grande avião pousou na pista. Ela, a irmã e os amigos correram para tentar enxergar o que acontecia a poucos metros de sua casa.

— Lembro de pessoas ensanguentadas e com todo tipo de machucado sendo transportadas da ambulância para o avião — diz.

Mais tarde, o pai de Neusa contou para a família sobre a queda de um avião à beira-mar. Neusa não foi ao local do acidente, pois os pais não permitiam que as crianças fossem além das dunas.

— Tive medo, muito medo. Eu tinha medo de morrer. Lembro que era muito sangue. As pessoas estavam bem ensanguentadas — conclui.