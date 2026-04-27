Governo do RS prevê 400 moradias para atingidos pela enchente em Eldorado do Sul até o fim do ano

Mais de cem famílias atingidas pela enchente de 2024 seguem em moradias provisórias. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta segunda-feira (27), a autorização para o início das obras de 390 casas definitivas em Eldorado do Sul. Outras 83 já estão em construção no mesmo loteamento, no centro do município.

A previsão é de que as primeiras 20 moradias sejam entregues em julho. Todas as unidades, viabilizadas pelo programa A Casa É Sua – Calamidade, devem ser concluídas ainda neste ano.

— Depois começa a sequência de entregas em agosto e setembro, e queremos concluir todas as 400 até a primeira quinzena de outubro — projetou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira.

As casas do projeto têm entre 44 e 53 metros quadrados, dois dormitórios e levam de 90 a 120 dias para serem construídas após a liberação do terreno. O projeto foi viabilizado após a aquisição do loteamento Garden Ville por R$ 50 milhões, com o objetivo de ampliar o programa no município.

A primeira previsão estimava que as casas fossem entregues ainda no ano passado. No local, estão prontas outras moradias em que o governo do Estado auxiliou por meio do Porta de Entrada.

— Leva mais tempo do que a gente gostaria, porque tem que achar o terreno com segurança, negociar com o proprietário, redimensionar lotes para poder começar a construção, viabilizar a contratação, a liberação da construção, a limpeza e a organização dos terrenos. Demora mais do que o esperado, mas estamos aqui, dois anos depois — avaliou o governador Eduardo Leite.

Outros R$ 50 milhões devem ser investidos na aquisição de mais dois terrenos na região. Nesses casos, o governo do Estado investe na preparação da infraestrutura, enquanto as casas devem ser viabilizadas pela prefeitura.