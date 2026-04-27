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Dois anos depois
Notícia

Governo do RS prevê 400 moradias para atingidos pela enchente em Eldorado do Sul até o fim do ano

Casas definitivas serão viabilizadas pelo programa A Casa É Sua - Calamidades. Primeiras unidades do loteamento devem ser concluídas em julho.

Gabriela Plentz

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