Fim da "dependência de empregada": comissão aprova proibição de quarto em projetos arquitetônicos; entenda 

Professora Marcivânia é relatora do projeto. Bruno Spada / Agência Câmara de Notícias

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22), um projeto de lei que proíbe a expressão “dependência de empregada” em projetos arquitetônicos. Agora, o texto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto de lei complementar proíbe o uso das expressões consideradas discriminatórios e que remetem ao período da escravidão, como “quarto de empregada”, “dependência de empregada” e termos semelhantes em projetos arquitetônicos.

Que proposta é essa?

A proposta original havia sido apresentada pela deputada gaúcha Denise Pessôa (PT-RS). Mas o texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP).

O projeto inicial de Denise Pessôa apenas incentivava que Estados e municípios criassem leis sobre o tema. O substitutivo aprovado torna a proibição obrigatória em todo o país.

— A abolição dessas nomenclaturas é um passo simbólico e prático para desnaturalizar a cultura do "quarto de fundos", promovendo relações de trabalho baseadas no respeito mútuo, e não na servidão — afirmou a relatora.

O que acontece agora?

Agora, a proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados.