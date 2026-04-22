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Reparação histórica
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Fim da "dependência de empregada": comissão aprova proibição de quarto em projetos arquitetônicos; entenda 

O texto proíbe o uso de expressões consideradas discriminatórias e associadas ao período da escravidão. Agora, a proposta segue para análise na CCJ

Zero Hora

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