Feira Loucura por Sapatos movimenta Novo Hamburgo com cerca de 500 marcas e descontos de até 70%

Feira Loucura por Sapatos, em Novo Hamburgo, segue até o dia 12 de abril. Júlia Taube / Agência RBS

Leve dois e pague um, descontos de até 70%, condições de pagamento facilitadas. São diversas as promoções da feira Loucura por Sapatos que atraem o público para os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana.

Até o dia 12 de abril, mais de 220 expositores e cerca de 500 marcas estarão lá, com opções que vão de calçados, bolsas, roupas e acessórios a itens para a casa.

Esta é a primeira edição do evento em 2026, trazendo lançamentos do outono/inverno como botas, tênis e sapatilhas, além de sapatos masculinos. Nas prateleiras, os tons terrosos e bordôs ganham espaço, indicando o que deve ser a tendência da nova estação.

Oportunidades

Regina Lisboa, 61, foi ao evento para procurar tênis. Júlia Taube / Agência RBS

Moradora de Porto Alegre, a assistente financeira Regina Lisboa, 61 anos, vai todas as edições conferir as novidades da feira:

— Vim atrás de tênis e já encontrei um. Venho todo ano e sempre acho muitas oportunidades. Às vezes, é vantajoso comprar aqui, seja bolsas ou sapatos. Acho que vale a pena.

Oportunidade para quem compra, mas também para quem vende. A loja em que a vendedora Marília Marques trabalha não possui espaço físico. Então, a oportunidade de expor os produtos para os clientes, além da internet, é a Loucura por Sapatos.

— Os preços são bem atrativos para a feira, tanto em calçados quanto em bolsas. A gente está trazendo preços de fábrica, então isso também atrai bastante os nossos clientes. É o nosso grande diferencial no mercado — explica.

Outlet de verão

Mesmo que o outono já tenha chegado, as altas temperaturas ainda não foram embora. Por isso, feirantes como Márcia Gazzani acabam deixando um espaço valioso para opções de verão.

— Essa feira para nós é ótima porque consigo trabalhar a coleção inverno e a verão. O público gosta de moda, qualidade, conforto e preço acessível. Então, eu foco nesse tipo de produto. Tenho rasteirinha de R$ 19,99, sandália média a partir de R$ 39,99, tênis e coturno por R$ 79,99 — relata.

Rasteirinhas

Cerca de 60 mil visitantes são esperados até o final da feira. Com peças de variadas cores e preços, é possível sair com sacolas cheias e gastando pouco.

A funcionária pública Priscila Viebrantz, 40, costuma ir à feira nas duas edições anuais. A intenção, desta vez, era garantir peças para o inverno, mas foram as rasteirinhas que chamaram a atenção.

— Vim com a ideia de comprar coisas de inverno, bota, tênis. Mas entrei aqui na loja e vi que tinha muitas sandálias e rasteirinha em promoção por R$ 19,99. O preço está valendo. Então, resolvi comprar sandália — conta.

Priscila Viebrantz, 40, foi à feira para comprar itens de inverno, mas se encantou pelas sandálias. Júlia Taube / Agência RBS

Festival de Cervejas Artesanais

A feira Loucura por Sapatos pode ser também uma opção de passeio. Junto do evento ocorre o Festival de Cervejas Artesanais, que chega a sua 21ª edição.

O festival fica no primeiro andar da Fenac, com cervejarias da região, gastronomia e apresentações musicais. As opções vão desde sabores clássicos até os mais exóticos, como chope de morango.

Loucura por Sapatos e Festival de Cervejas Artesanais

Quando: de 2 a 12 de abril de 2026

Horário: de segunda a quarta, das 14h às 21h; de quinta a domingo, das 10h às 21h (Loucura por Sapatos); e de segunda a sexta, das 16h às 22h; e sábados e domingos, das 12h às 22h (Festival de Cervejas Artesanais)

Local: Fenac (Av. Nações Unidas, 3.825), em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre

Ingressos: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia para estudantes e maiores de 60)

Gratuidade: para menores de 6 anos e de segunda a sexta para quem apresentar o print da feira nas redes sociais (Instagram ou Facebook)