"Estrutura precária e sem documentação necessária”, diz delegada sobre brinquedo que deixou 12 feridos em parque de diversões de Guaíba

Análise preliminar do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Civil aponta que o brinquedo que se rompeu em um parque de diversões em Guaíba apresenta estrutura precária e não tem todos os documentos necessários. O acidente aconteceu na noite de domingo (19) e deixou 12 pessoas feridas. Uma delas segue hospitalizada.

Equipes dos dois órgãos estiveram no Parque Las Vegas na manhã desta segunda-feira (20) para coletar informações que irão embasar um laudo técnico. O documento deverá indicar se o equipamento tinha condições adequadas de funcionamento.

Ainda não há definição sobre a causa do acidente, mas já foi identificado o rompimento de dois cabos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O brinquedo, conhecido como “torre”, é uma estrutura que se eleva até determinada altura, ainda não confirmada. O acidente aconteceu a cerca de dois metros do solo.

— Ele tem dois movimentos: um translacional, que vai pra cima e pra baixo, e ao mesmo tempo um movimento rotacional, que vai fazendo um giro onde as cadeirinhas se abrem. Após chegar numa determinada altura, ele entra em queda livre que acaba na parte inferior, sendo segurado pelo sistema de frenagem — explica o perito chefe da divisão de engenharia legal do IGP, Valmor Gomes de Oliveira.

Ainda não há definição sobre a causa do acidente, mas já foi identificado o rompimento de dois cabos.

No momento do acidente, havia 10 pessoas no brinquedo, que tem capacidade para 20. A polícia apura se as outras duas pessoas que se feriram estavam do lado de fora da estrutura.

Os peritos não nos informaram o resultado da perícia completamente. Mas podemos perceber por observação que era um equipamento precário que não tinha documentação necessária, como, por exemplo, um sistema de avaliação dos equipamentos. KAROLINE CALEGARI Titular da delegacia de polícia de Guaíba

O documento sobre a manutenção foi solicitado aos proprietários do parque. Ele é diferente do alvará de funcionamento do parque, exigido pelo Corpo de Bombeiros, que está em dia. O prazo do alvará se encerra nos próximos dias.

— Ele tem o alvará de funcionamento até domingo que vem (26). Ele (proprietário) acabou de me informar que o parque já está sendo desmontado e não vai mais funcionar — diz a comandante do Corpo de Bombeiros de Guaíba, Tenente Carla Avozani.

A corporação também esteve no parque nesta manhã para solicitar implementos.

O parque foi montado no estacionamento da loja Havan, na Avenida Nestor de Moura Jardim, no bairro Parque 35. Em nota, a empresa afirmou que não tem qualquer relação com o parque, que utiliza o espaço "de forma temporária e independente" (leia a íntegra abaixo).

Criança hospitalizada

De acordo com a Polícia Civil, 12 pessoas ficaram feridas no acidente.

O hospital regional Nelson Cornetet, de Guaíba, diz ter recebido 11 pessoas. Segundo a direção técnica da casa de saúde, entre elas, estão cinco crianças, dois adolescentes e quatro adultos.

Um homem de 28 anos, transferido para Porto Alegre com fratura na lombar, já teve alta. Uma criança de oito anos, com fratura na tíbia, é a única pessoa ainda hospitalizada e aguarda transferência para a Capital. Ela não corre risco de vida.

Investigação

A Polícia Civil já ouviu o proprietário do parque e um funcionário. O diretor técnico também será ouvido.

Se comprovada responsabilidade, os responsáveis peloa parque poderão responder por por lesão grave, caso alguma das vítimas passe mais de 30 dias sem conseguir realizar as suas ocupações habituais, e por periclitação da vida e da saúde.

Contrapontos

O que diz o Parque Las Vegas

"Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes e continuaremos acompanhando de perto a situação, oferecendo todo o suporte necessário."

O que diz a prefeitura de Guaíba

"A Prefeitura Municipal de Guaíba informa que, na data de hoje, foi registrada uma ocorrência em um parque de diversões temporário instalado na área de estacionamento de um estabelecimento comercial no município.

A situação envolveu onze pessoas, que receberam atendimento imediato das equipes de emergência e foram encaminhadas pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital Nelson Cornetet. Sem registro de casos graves.

A Administração Municipal esclarece que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário.

Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e seguirá acompanhando a situação."

O que diz a Havan

"A Havan informa que o parque instalado no estacionamento da filial de Guaíba não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente.

A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta noite e se solidariza com as pessoas feridas e seus familiares. Todas as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas para avaliação médica.

Desde o primeiro momento, as autoridades competentes foram acionadas e estão conduzindo a apuração dos fatos. A Havan segue acompanhando o caso de perto e permanece à disposição para colaborar com o que for necessário."