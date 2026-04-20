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"Estrutura precária e sem documentação necessária”, diz delegada sobre brinquedo que deixou 12 feridos em parque de diversões de Guaíba

Equipes da Polícia Civil e do IGP estiveram no local nesta segunda-feira; laudo técnico deverá indicar se equipamento tinha condições adequadas de funcionamento

Guilherme Milman

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