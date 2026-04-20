"Estava fazendo uns barulhos estranhos", diz adolescente após acidente que feriu 12 em parque de diversões em Guaíba

Sabine Ferreira, 15 anos, é uma das 12 pessoas que ficaram feridas após acidente com um brinquedo do Parque Las Vegas, em Guaíba, na Região Metropolitana, na noite de domingo (19). A adolescente contou que, já na fila, percebeu "barulhos estranhos".

— No momento que a gente estava esperando na fila, o brinquedo já estava fazendo uns barulhos estranhos. Aí a gente entrou igual, e o brinquedo deu duas voltas, foi, mais ou menos, até metade da torre e caiu com tudo. Foi um impacto muito grande — relembra Sabine.

Em um primeiro momento, havia sido informado que 11 pessoas haviam ficado feridas. Mas, na manhã de segunda-feira (20), a delegada Karoline Calegari, titular da DP de Guaíba, afirmou que houve 12 feridos.

A mãe da adolescente, Alessandra Ferreira, contou que a filha chegou assustada e atordoada em casa:

— Ela sentiu muita dor. Ela não se lembra de muita coisa porque ficou muito tonta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma estrutura chamada Torre teria quebrado e provocado a queda de pessoas. O brinquedo iça passageiros até uma certa altura e depois faz com que haja uma queda livre, contida por freios potentes. Ainda não se sabe o que causou o incidente.

Local vai passar por vistoria técnica na manhã desta segunda-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em nota, o Parque Las Vegas disse que "está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração". O espaço sustenta que opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes.

As vítimas são três do sexo masculino e oito, do feminino, sendo quatro adultos, três crianças e quatro adolescentes.

Segundo a prefeitura de Guaíba, não há casos de maior gravidade. Nove pessoas receberam atendimento médico no hospital do município e já foram liberadas. Uma pessoa, de 28 anos, apresenta uma fratura na coluna (lombar) e foi transferida para Porto Alegre. Outra vítima, de oito anos, apresenta uma fratura na tíbia e aguarda leito na Capital em razão de não haver internação pediátrica em Guaíba.

O parque de diversões está instalado no estacionamento de uma unidade das lojas Havan. Em nota, a rede lamentou o ocorrido e afirmou que "não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente".

Conforme o Executivo municipal, o parque de diversões tem alvará de funcionamento e está com a documentação em dia. "Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência".

O local vai passar por vistoria técnica na manhã desta segunda-feira (20). Laudos complementares devem ser solicitados.

A Polícia Civil também vai apurar as causas do acidente.

O que diz a prefeitura de Guaíba

A Prefeitura Municipal de Guaíba informa que, na data de hoje, foi registrada uma ocorrência em um parque de diversões temporário instalado na área de estacionamento de um estabelecimento comercial no município.

A situação envolveu onze pessoas, que receberam atendimento imediato das equipes de emergência e foram encaminhadas pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital Nelson Cornetet. Sem registro de casos graves.

A Administração Municipal esclarece que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário.

Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e seguirá acompanhando a situação.

O que diz a Havan

A Havan informa que o parque instalado no estacionamento da filial de Guaíba não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente.

A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta noite e se solidariza com as pessoas feridas e seus familiares. Todas as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas para avaliação médica.

Desde o primeiro momento, as autoridades competentes foram acionadas e estão conduzindo a apuração dos fatos. A Havan segue acompanhando o caso de perto e permanece à disposição para colaborar com o que for necessário.

O que diz o Parque Las Vegas

Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.