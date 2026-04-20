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"Estava fazendo uns barulhos estranhos", diz adolescente após acidente que feriu 12 em parque de diversões em Guaíba

Em nota, o Parque Las Vegas disse que está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares. A Polícia Civil também vai apurar as causas do acidente

Raí Quadros

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