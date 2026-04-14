Empresário investigado no caso do Cão Orelha morre em SC

O cão Orelha tinha 10 anos e vivia sob os cuidados dos moradores da Praia Brava. @floripa_estacomvcorelha / Instagram / Reprodução

O empresário Tony Marcos de Souza, 52 anos, que era investigado por coação de testemunha no caso do Cão Orelha, morreu na madrugada da última segunda-feira (13), em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a CNN, a causada morte seria um infarto.

Ele era tio de um dos adolescentes envolvidos no caso. Informações sobre o velório e sepultamento do empresário não foram divulgadas.

Souza era um dos indiciados por supostamente coagir uma testemunha no processo que investigou a morte do Cão Orelha. De acordo com o NSC, os atos da suposta coação teriam sido cometidos por três adultos ligados aos adolescentes investigados.

Em 3 de fevereiro, a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a investigação sobre a morte de Orelha e pediu a internação de um adolescente.

Caso Orelha

Orelha foi atacado na madrugada de 4 de janeiro, por volta das 5h30min, na Praia Brava. Seu desaparecimento foi notado por moradores em 16 de janeiro.

Dias depois, o cão foi encontrado em estado de agonia por uma das pessoas que cuidava dele. Encaminhado a uma clínica veterinária, o animal não resistiu à gravidade dos ferimentos, e a equipe médica optou pela eutanásia para interromper o sofrimento do cão.