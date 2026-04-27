Empresário e piloto agrícola Chico Ledur morre aos 73 anos

O empresário e piloto agrícola Chico Ledur faleceu em recorrência de falência múltipla dos órgãos. Redes Sociais / Reprodução

Reconhecido pela trajetória na aviação, o empresário e piloto agrícola Francisco Cezar Ledur, conhecido como Chico Ledur, morreu neste sábado (25), aos 73 anos. Ele estava internado desde o dia 23 e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, Ledur tornou-se piloto privado em 1973. Ao longo da carreira, acumulou mais de 20 mil horas de voo e participou da formação de dezenas de pilotos. Em 1976, ingressou no Curso de Aviação Agrícola (Cavag), área em que se tornou empresário.

Na virada do milênio, ele deixou o Rio Grande do Sul e escolheu Sinop, no Mato Grosso, para viver, empreender e encerrar a carreira. Tornou-se figura marcante nos céus e na memória do município, especialmente por suas apresentações e acrobacias aéreas, participando do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira (FAB), mais conhecido como "Esquadrilha da Fumaça".

Reconhecimento

Segundo o amigo e piloto Alceu Feijó, com quem conviveu em Novo Hamburgo desde o início da carreira, Ledur se destacava pela perícia e audácia. Ele também recorda a admiração que tinha pelo amigo.

— Ele tinha milhares de pessoas que o admiravam. Era uma pessoa muito carismática, muito querida — conta.

Registro de 1973, no aeroporto de Novo Hamburgo, um dia antes do cheque de voo que marcou a formação dos pilotos. Na imagem, o segundo da esquerda para a direita, agachado, está Chico; em pé, à direita, está Alceu. Alceu Feijó / Acervo Pessoal

Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) e o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola (Ibravag) lamentaram a morte do profissional, destacando que sua trajetória "deixa marcas eternas na aviação e em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo".

A prefeitura de Sinop decretou luto oficial de três dias em reconhecimento à trajetória e à contribuição do piloto ao município.

Despedida

O velório ocorreu no sábado, em Sinop. A cremação foi realizada no domingo (26), em Cuiabá.