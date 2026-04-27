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Empresário e piloto agrícola Chico Ledur morre aos 73 anos

Natural de Novo Hamburgo e radicado em Sinop, acumulou mais de 20 mil horas de voo e participou da "Esquadrilha da Fumaça"

Juliano Lannes*

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